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Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

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Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan, inşaat mühendisliği alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Uğur Ersoy 94 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say duyururken, İnşaat Mühendisleri Odası yayımladığı taziye mesajında Ersoy'u "mesleğimizin duayen ismi" ifadeleriyle andı.

  • İnşaat mühendisliği alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti.
  • 1932 yılında Mersin'de doğan Ersoy, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı.
  • İnşaat Mühendisleri Odası, Ersoy için taziye mesajı yayımladı.

İnşaat mühendisliği alanının duayen isimlerinden, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Uğur Ersoy yaşamını yitirdi. Ersoy'un vefat haberi akademik camiada ve mühendislik dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Prof. Dr. Uğur Ersoy’un vefatını, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

İMO'DAN TAZİYE MESAJI: HOCALARIN HOCASI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da acı haberin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Ersoy’un çok sayıda bilimsel etkinlikte görev aldığı, kongre ve sempozyumların düzenleme kurullarında aktif rol oynadığı ve hazırlanan rapor, görüş ve önerilere büyük katkılar sunduğu vurgulandı. İMO mesajında, Ersoy’u “mesleğimizin duayen ismi, hocaların hocası” ifadeleriyle anarken ailesine, yakınlarına ve tüm mühendislik camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

PROF. DR. UĞUR ERSOY KİMDİR?

1932 yılında Mersin’de dünyaya gelen Prof. Dr. Uğur Ersoy, inşaat mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalarıyla Türkiye’de mühendislik eğitiminin gelişmesine öncülük etti. Akademik kariyerinin büyük ve önemli bir bölümünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) geçiren Ersoy, ardından Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde de akademik çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini sürdürmüştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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