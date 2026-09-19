Haberler

100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petroldeki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 4,09 lira indirim yapıldı. İndirimle birlikte psikolojik eşik olan 100 lira barajının altına gerileyen motorin üç büyükşehirde 96-97 lira bandına çekilirken, benzin ve LPG gruplarında ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

  • 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,09 lira indirim yapıldı.
  • İndirimin ardından motorin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 96-97 lira bandına, Doğu illerinde ortalama 99,11 liraya geriledi.
  • Benzin ve LPG gruplarında bu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve küresel piyasalardaki düşüş, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansıdı. 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,09 lira indirim yapıldı. Gece yarısı pompaya yansıyan indirimin ardından motorin litre fiyatı yeniden 100 lira barajının altına düştü.

Son dönemde üst üste gelen zamlarla psikolojik eşik olan 100 lira sınırını aşan motorin fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Brent petroldeki geri çekilmenin etkisiyle motorin grubunda 4,09 liralık büyük bir indirim gerçekleşti. 19 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar pompaya yansırken, motorin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde yeniden 100 lira sınırının altına çekildi. Benzin ve LPG gruplarında ise bu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

MÜŞTERİNİN BELİNİ BÜKEN FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

4,09 liralık indirimin ardından üç büyükşehirde motorin fiyatları 96-97 lira bandına çekilirken, nakliye maliyetleri nedeniyle fiyatların daha yüksek olduğu Doğu illerinde dahi motorinin litresi ortalama 99,11 lira seviyelerine geriledi.

19 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan indirimin ardından üç büyükşehirdeki güncel Pompa Fiyatları şu şekilde oluştu:

  • İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,40 TL | Motorin 96,30 TL | LPG 34,99 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,20 TL | Motorin 96,10 TL | LPG 34,39 TL
  • Ankara: Benzin 81,30 TL | Motorin 97,40 TL | LPG 35,09 TL
  • İzmir: Benzin 81,60 TL | Motorin 97,70 TL | LPG 34,99 TL

BENZİN VE LPG'DE DURUM NE?

Motorin grubunda yaşanan bu sert düşüşün ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin ve Otogaz (LPG) grubunda şu an için yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Petrol piyasalarındaki ve döviz kurundaki anlık değişimlere bağlı olarak akaryakıt pompa fiyatlarındaki güncel durum takip edilmeye devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yiyip bakın ne tavsiye verdi
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumları5ckhw9ws57:

ülkenin içinden geçildi resmen…

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYazar:

Yok öyle... İnsanlara 97 lira az fiyat indirilmiş fiyat diye algı yapmak. Mazot litre fiyatı 20 - 25 ? bile fazladır. Lafa gelince gabar var üç yanımızdaki komşu ülkede petrol kuyuları bize akıyor. Birileri değişik cevaplar verecek. Dünyada petrol pahalı diyecek fakat verginin vergisinin vergisini biraz insaflı yapsalar zaten normale dönecek fiyatlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
İBB Ek İddianamesi'nde dikkat çeken ayrıntılar: Milyonlarca liralık para ve hediye kartı iddiası

İBB ek iddianamesinde milyonluk ihale detayları: İddialar çarpıcı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

Trump'tan İran savaşı açıklaması: Yakında bitecek, benzin fiyatları düşecek

Akaryakıt fiyatları uçmuştu! Trump'tan yeni petrol mesajı
Trabzonspor'da yıldız operasyonu! Fabinho ve Salah'ın ardından Boateng bombası

Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi

Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

Broşür dağıtan kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! Tamamı tutuklandı
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu