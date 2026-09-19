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Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi korkutan görüntüler

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Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi korkutan görüntüler Haber Videosunu İzle
Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi korkutan görüntüler
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Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde Trabzon'da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açtı. Araçların su içinde kaldığı görüntüler ortaya çıkarken, karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ın zemini merak konusu oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, araçların sular içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Gözler ise Papara Park'ın zemin durumuna çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına saatler kala Trabzon'da etkili olan yağış gündeme geldi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent genelinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Bazı araçların su birikintileri nedeniyle yollarda kaldığı görüntüler kameralara yansıdı.

GÖZLER PAPARA PARK'A ÇEVRİLDİ

Yağışların ardından futbolseverlerin gözü karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'a çevrildi. Stadyum zemininin maç saatindeki durumu merak edilirken, yetkililerin hava koşullarını ve saha şartlarını takip ettiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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