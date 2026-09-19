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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
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Katıldığı canlı yayında "Kontenjan yetersizliği sebebiyle tayini gerçekleşmeyen öğretmenler için il emri ya da ilçe emri uygulaması getirilecek mi?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yok getirmeyeceğiz" dedi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için il emri uygulamasının verilmeyeceğini açıkladı.
  • İl emri, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme süreçlerinde tercih ettikleri okullarda boş kontenjan bulunmaması halinde uygulanan bir yöntemdir.
  • İl emri atamasında öğretmen, kontenjan yetersizliğine bakılmaksızın doğrudan ilgili ilin Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanır ve ardından il sınırları içinde uygun bir okulda görevlendirilir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında öğretmenlerin merakla beklediği il emri uygulamasına ilişkin soruya yanıt vererek, il emri verilmeyeceğini açıkladı. Bakan Tekin'in bu açıklamasıyla birlikte il emri beklentisinde olan öğretmenler açısından Bakanlığın mevcut tutumu netleşmiş oldu.

Bakan Tekin'in açıklaması şöyle; 

"Şöyle yapıyoruz; her bir okulumuzda haftalık olarak okutulacak ders saatleri şube başı üzerinden hesap ediliyor. Bizim bir norm hesabımız var. Dolayısıyla her okulda ihtiyaçlarımız tanımlı. Yine mesela dün sonuçları açıkladık. Sürekli boş okullarımızı tayin talebinde bulunan öğretmen arkadaşlarımıza açıyoruz.

Oralara başvuranların işlemlerini yapıyoruz ama il emri dendiği zaman; bizim ihtiyacımız olmayan bir okula veya bir ile ya da norm ihtiyacımızın gereğinden fazla olduğu bir ile öğretmen arkadaşlarımızın gelmesi demek. Geldiklerinde okutacakları ders yok. Ve ayrıldıkları okulda yerlerini doldurabilecek öğretmen yok.

Şimdi tablo böyle olunca; biz ihtiyaç duyduğumuz okulları, öğretmene ihtiyacı olan okulları sürekli kendileriyle paylaşacağız aile birliğini temin etmek açısından.”

İL EMRİ NEDİR?

İl emri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin mazerete (özellikle aile birliği/eş durumu) bağlı yer değiştirme süreçlerinde, tercih ettikleri okullarda boş kontenjan bulunmaması halinde uygulanan bir yöntemdir. İl emri atamasında öğretmen, kontenjan yetersizliğine bakılmaksızın doğrudan ilgili ilin Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanır ve ardından il sınırları içinde uygun bir okulda görevlendirilir.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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