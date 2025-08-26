Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Kutlamaları ve Yükseköğretim Toplantısı

Malazgirt Zaferinin 954. yıldönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler, akademi dünyasına da ev sahipliği yaptı. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölgedeki üniversitelerin rektörleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Ahlat Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıya; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve ev sahibi olarak Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş katıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda, yükseköğretimde kalite süreçleri, araştırma üniversitelerinin perspektifi, dijital dönüşüm, öğrenci ve akademisyen hareketliliği gibi konular masaya yatırıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin yalnızca bilim üretim merkezleri olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehirlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük eden yapılar olduğunu vurgulayarak: "Bölge üniversitelerimiz, Türkiye'nin geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için dayanışma içinde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Ahlat'ta bir araya gelmemiz, geleceğe yön verme irademizin güçlü bir göstergesidir"

Toplantı kapsamında değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Ahlat'ın tarihsel ve manevi atmosferinin, akademik buluşmalara ayrı bir anlam kattığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Malazgirt ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biridir. Bu ruhun yaşatıldığı Ahlat'ta bir araya gelmemiz, sadece akademik bir toplantı değil, aynı zamanda tarihimizden güç alarak geleceğe yön verme irademizin de bir göstergesidir. Üniversiteler olarak bizler, bilgi üretmenin ötesinde bulunduğumuz şehirlerin ve bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamakla sorumluyuz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın liderliğinde, ortak akıl ve iş birliğiyle bölge üniversitelerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum."

Ahlat'ta yapılan bu anlamlı buluşma, Malazgirt Zaferinin yıl dönümü vesilesiyle, "Medeniyetin İhyasında Üniversitelerin Rolü" teması etrafında şekillendi. Katılımcılar, akademinin ortak değerleri etrafında buluşarak hem bölgesel hem de ulusal ölçekte yükseköğretimin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. - ERZURUM