Adana'da Kelebek Hastası Yusuf'un Fotoğraflarından Dolandırıcılık Yapıldı

Adana'da tedavi gören balık pulu ve kelebek hastası 2 yaşındaki Yusuf'un fotoğrafları kullanılarak sosyal medyadan dolandırıcılar yüz binlerce lira yardım toplayıp ortadan kayboldu. Konuyla ilgili aile şikayetçi olurken hesabı çalan şahsın anneye "Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz" diyerek dalga geçtiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da yaşayan Musa (45) ve Hatice (37) Timuçin çiftçinin en küçük evlatları Yusuf'a (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bir süre devlet hastanelerinde tedavi gören Yusuf, hastalığına çözüm bulunmayınca tedavi için Adana'da hastaneye getirildi. Durumları olmayan aile, sosyal medyadan evlatlarının fotoğrafını paylaşıp yardım toplamaya başladı ancak bir süre sonra hesapları çalındı. Çalınan hesaptaki fotoğraf ve videolar başka yardım sayfalarında paylaşıldı ve yüz binlerce lira Yusuf adına toplanıldı. Ancak hiçbir yardım aileye ulaşmadı. Ayrıca bu hesaplardan aile de engelledi.

"Dalga geçtiler, savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk"

Anne Hatice Timuçin, kendi hesabını çalan şahsa ulaşıp savcılığa şikayet edeceklerini söylemesi üzerine, "Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz? Savcının işi gücü yok bir Tiktok'la uğraşacak, siz bu devleti ne zannettiniz. Şaşırmışsınız siz" diyen şahıs, aileyle dalga geçti. Aile, bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Adana'ya tedavi için gelen aile, yaşadıkları mağduriyeti İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baba Musa Timuçin, "Oğlumun fotoğraflarını kullanıp hep para toplamışlar ama bize hiçbir yardım gelmedi. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Herhangi bir dönüş olmadı, çözüm bekliyoruz. Bir kadın ölen babası adına binlerce lira evladım için para göndermiş ancak o bile dolandırıcılara gitti" diye konuştu.

"Hesabı çalan benimle dalga geçti"

Anne Hatice Timuçin ise kendisiyle dalga geçildiğini anlatarak, "Bizim Tiktok hesabımızı çaldılar ve fotoğraflarımızı çaldılar. Başka hesaplar oğlumun fotoğrafını paylaşıp bizi engellediler. Biz bunları hiç göremiyorduk, başkaları bize söyleyince fark ettik. Hesabı çalan kişiye ulaştım, benimle dalga geçti. 4 bin lira da para istedi. Hepsi kanıtlı, şikayetçi olduk. Şu an bizimle ilgilenen sadece 1 dernek var. Ogün Abi Derneği harici kimse başka yere para göndermesin" ifadelerini kullandı.