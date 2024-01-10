İzmir Büyükşehir Belediyesi Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu anlamlı günde bir kez daha söz veriyorum... Özgür gazetecilik için canla, başla çalışmaya ve sizlerle birlikte bu harami düzeninin karşısında durmaya devam edeceğim" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde yapılan törene; Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Barış Selçuk'un ailesi, jüri üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

SOYER: "TEK KELİMEYLE FACİA"

Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 165'inci sırada olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, "Dibe vurmuş haldeyiz. Tarafsız, nitelikli, ilkeli habercilik anlayışıyla çalışan basın emekçilerimizi susturmak istiyorlar. Yazık ki basın ve ifade özgürlüğümüz her geçen gün daha da kısıtlanıyor. Buna karşı çıkan gazetecilerimiz hiçbir kanuni dayanağı olmaksızın göz altına alınıyor, şiddet görüyor, mahkum ediliyor. Ülkemizde Ocak 2023'te 43 gazeteci tutukluydu. Temmuz 2023 itibariyle ise parmaklıklar ardındaki gazeteci sayısı 56'ya yükseldi. Tek kelimeyle facia" dedi.

GERÇEKLERİN ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BUR HUYU VAR

Konuşmasında Dezenformasyon Yasası'na da değinen Başkan Soyer, "Sosyal medyayı da kontrol altına almanın derdindeler. Biz, bu harami düzenin derdini çok iyi biliyoruz... Bu ülkenin vicdanı ve 85 milyon vatandaşımızın sesi olan gazetecilerden korkuyorlar. Gerçek adaletin tecelli etmesinden korkuyorlar. Yarattıkları korku imparatorluğunun başlarına çökmesinden korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok... Bu ülkenin dürüst basın emekçileri sayesinde, adalet er ya da geç ortaya çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına, bir avuç zümrenin çıkarları için kalemini satanlar değil, demokrasi aşığı gerçek gazeteciler imza atacak. Sizler imza atacaksınız! Sırf bir kere daha seçilmek için bu ülkeden adaleti tasfiye eden iktidar ve ona hizmet eden basın yayın organları bilmeli ki gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. ve bizler, hep birlikte, basın özgürlüğümüzü tek bir adamın iki dudağından kurtaracağız" diye konuştu.

"HARAMİ DÜZENİN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beş yıldır yerel basın kuruluşlarının ve ifade özgürlüğünün güçlenmesine büyük önem verdiğini hatırlatan Başkan Soyer, "Her zaman sizin yanınızda oldum. Bu anlamlı günde bir kez daha söz veriyorum... Özgür gazetecilik için canla, başla çalışmaya ve sizlerle birlikte bu harami düzenin karşısında durmaya devam edeceğim. Özgür basın, yönetenlerin en önemli pusulasıdır. Bir yerel yönetici olarak sizleri en doğru pusulam olarak görüyorum" dedi.

GAPPİ, "BU YARIŞMA UMUTLARIMIZI YEŞERTİYOR"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise, "Bu değerli yarışma umutlarımızı yeşertiyor. Bu yarışma İzmir'e çok yakışıyor. Hasan Tahsin'in mirasını, Atatürk'ün ışığını taşıyan İzmir basını sonuna kadar inatla gerçekleri yazmaya devam edecek" dedi. Barış Selçuk'un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk ise, "Sabaha karşı haber yaptığı için gazetecilerin evlerinden alınmadığı, adliyelerde savcılık kapılarında beklemediği, demir parmaklıkların arkasında olmadığı bir ülkenin özlemi ve umudunu taşıyoruz" diye konuştu.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

24. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde "Ulusal Haber" dalında birinci olan halktv.com.tr Özel Haber Müdürü Seyhan Avşar'a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı aldı. Arı, ödülünü Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın elinden aldı.

"İzmir Kent Haberi" dalında birinci olan Ceren Atmaca Özden ve Sinan Yeniçeri'ye ödülünü Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü dokuzeylül.com internet sitesinde yayımlanan haberi ile kazanan Mert Yasin Alpdündar'a ödülünü İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç verdi.

"İzmir Kent TV Haberi" dalında birincilik ödülü alan Habertürk Televizyonu'ndan Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk'a ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü Demirören Haber Ajansı'ndan Nevra Uçkaç ile Tekin Gürbulak'ın oldu. Uçkaç ile Gürbulak ödülünü Barış Selçuk'un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk'tan aldı.

"Haber Fotoğrafı" dalında birincilik kazanan Demirören Haber Ajansı muhabiri Ergin Karataş'a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu takdim etti. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü ise Ömer Evren Atalay'ın oldu.

JÜRİDE USTA GAZETECİLER YER ALDI

24.Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın Seçici Kurulu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Nil Kahramanoğlu, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, gazeteci–yazar Faruk Bildirici, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker ve gazeteci Erdal İzgi'den oluştu.