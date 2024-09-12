Taş Medreseli Ülkücüler, 12 Eylül Darbesi Şehitlerini Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Andı

12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve 'Taş Medreseli Ülkücüler' olarak bilinen grup, darbe döneminde idam edilen ülkücüleri Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde andı.

Onlarca kişinin idam edildiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde hayatını kaybeden ülkücüler için anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve çok sayıda Taş Medreseli Ülkücü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezildi ve saz eşliğinde marşlar okundu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ulucanlar Cezaevi'nde 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte birçok ülkücünün acı çektiğini söyleyerek, "Burada gerek şuradaki sehpada can veren arkadaşlarımızın, gerek kızıl kurşunlarla can veren arkadaşlarımızın, gerekse cezaevinde işkenceyle canlanan arkadaşlarımızın, darbecilerin coplarla öldürdükleri arkadaşlarımızın ve eceliyle ölen arkadaşlarımızın hepsinin hatırasını aziz bir şekilde anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onlar bir devrin insanlarıydılar, tarih yazdılar ve o tarihi yeni jenerasyona, hediyelerle ettiler" açıklamasında bulundu.

"12 Eylül'ün amacı Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke olmasının önüne geçmektir"

Yıldırım, 12 Eylül 1980 yılında yapılan darbeyle beraber sadece ülkücülere değil Türkiye'nin bağımsızlığının da önüne geçilmeye çalışıldığını ifade ederek, "12 Eylül'ün amacı Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke olmasının önüne geçmektir. Bunun da yolu Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçilerini yerle bir edip bir daha bellerini doğrultamayacak bir şekle getirene kadar zulmetmek, işkence etmek, hayattan bezdirmektir. 12 Eylül gecesi tankların ilk gittiği yer TRT değildir. Darbe olunca nereye gider darbeci? İlk gittikleri yer Bahçelievler 3. Cadde 41 numara, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin haricinde hiçbir siyasi partiye tank gitmemiştir. Hiçbir siyasi partinin etrafı çevrilmemiştir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Rahmet-i Rahman'a kavuşan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'ten uzun hapis yatmadı. Yani darbeciler önce Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Türk milliyetçilerini, ülkücüleri topladı, bir kenara soydu" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef Türk milliyetçiliğinedir"

12 Eylül darbesinin yurt dışı etkileri de olduğunu da dile getiren Yıldırım, "Kenan Evren NATO'dan ihraç edilmiş olan Yunanistan'ı bir ay sonra tekrar NATO'ya almıştır. Hedef Türk milliyetçiliğinedir. Niye Türk milliyetçileridir? Her zaman söylüyorum. Bu ülkeye eğer birinin bir kastı varsa Türkiye düşmanlığı yapıyor ise önce ülkücüleri, Milliyetçi Hareket Partilileri ve Türk milliyetçilerini halletmesi lazım. Onlara bir şey olmadan bu ülkeye kimse bir şey yapamaz. 44 gün evvel de böyle olmuştur, 44 yıl sonra da Allah'ın izniyle olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, 1986'da soruları çalarak Kuleli Askeri Lisesi ve Işıklar Askeri Lisesine girenlerin bir kısmının daha sonra okuldan atıldığını, bir kısmına ise af geldiğini kaydederek, "İşte 1986'da, darbecilerin yönetimi halihazırda devam ederken Kuleli Askeri Lisesine çalınan soruyla giren o teğmenler, Kuleli Askeri Lisesinin talebeleri, 15 Temmuz gecesinde darbeyi yapanlardır" diye konuştu.

"Genel başkanımız, şehitlerimizi unutmamıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayatını kaybeden ülkücüleri unutmadığını dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'de 'Ülkücü Şehitler Anıtı' ve 'Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'nın haricinde hiçbir siyasi anıt, hiçbir ideolojik anıt yoktur. Allah, Sayın Genel Başkanımızdan razı olsun. Genel Başkanımız, şehitlerimizi unutmamıştır. Anıtı yaptırmıştır. Parasını verip arsayı da almıştır. Yine orası 'Taş Medreseliler Hatıra Ormanı' da olmuştur" şeklinde konuştu. - ANKARA