111. Yılında Sarıkamış Şehitleri anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenen anma töreninde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer konuşma yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi önce sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda tamamlandı ve buradaki törene geçildi. Burada yapılan törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, Kars Valisi Ziya Polat, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ay Yıldız Tören Alanı'nda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şehitlere saygı atışı yapılmasının ardından çelenk sunumu gerçekleşti ve bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı. Ardından muharip savaş uçakları ve jandarma havacılığa ait helikopter akrobasi gösteri yaptı.

"Bu topraklar, fedakarlığın sessiz tanığıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada Sarıkamış Harekatı'nın, vatan sevgisinin en çetin imtihanlarından birisi olduğunu ifade ederek, "Ecdadımızın zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini ve vatanı için hangi bedelleri göze aldığını gösteren tarihi bir duruştur. Ben bu vesileyle, 111 yıl önce, istiklal ve hürriyet uğruna canını fedan eden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu topraklar, fedakarlığın sessiz tanığıdır. Anadolu'nun bin yılı aşan bu tanıklık, Malazgirt'te açılan kapıyla başladı. İstanbul'un fethiyle bir medeniyet ufkuna dönüştü. Ecdadımız vatan denildiğinde asla geri adım atmadı. Her dönemi, yeni bir destanla taçlandırdı. Alparslan'ın Malazgirt zaferi, tarihe düşülen büyük destanlardan biridir. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de imkansızı mümkün kılan direnişi de. Çanakkale'de "geçilmez" hükmünü tarihe yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin azmi de Yurdun dört bir yanı kuşatıldığında verilen Milli Mücadele, bir milletin hürriyetini dünyaya ilan ettiği diriliş destanıdır. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yürüyen cesaret de Sarıkamış, bu destanlar zincirinin bedeli en ağır halkalarından biridir. Soğuğa, yokluğa ve imkansıza rağmen vatan için şehadeti göze alanların mücadelesidir" dedi.

"O büyük mücadelenin anlamını yeniden idrak ediyoruz"

Daha sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde; vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman ecdadı anmak üzere, bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanından; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vefanın izini sürerek buraya geldiniz. Kara kışı göğüsleyenlerin, imanla ve teslimiyetle şehadete yürüyenlerin diyarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sarıkamış, sıradan bir coğrafya değildir. Burası; istiklalimizin bedelinin canla ödendiği, istikbalimizin emanet edildiği mukaddes bir duraktır. Biz bugün burada, 111 yıl önce verilen o büyük mücadelenin anlamını yeniden idrak ediyor; o kutlu ruhu yeniden kuşanıyoruz. Derdimiz ve gayemiz açıktır: Gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan kılındığını yerinde göstermek ve bu mirası yarınlara taşıyacak şuuru diri tutmak. Ankara'dan Sarıkamış'a uzanan bu yolculuk; sadece bir mesafe kat etmek değildir. Doğu Ekspresi'yle yaptığınız bu seyahat, aslında dedelerinizin izini sürmektir. Sadece Kars'a değil; köklerinize, tarihinize ve millet hafızanıza yol aldınız. Bugün burada attığınız her adımda, bu topraklarda sizin de bir iziniz olduğunu hissediyorsunuz. İnanıyorum ki; atalarınızdan aldığınız bu büyük emaneti, çağlar boyu yaşatacak irade ve bilinç sizlerde fazlasıyla mevcuttur" şeklinde konuştu. - KARS