Yeni sezon bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma'daki aldatma sahnesi izleyicileri kızdırdı
Dün akşam 5. sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisine Yıldız'la evli olan Çağatay'ın aldatma sahnesi damga vurdu. Dizinin final sahnesinde ise Çağatay'ın Yıldız'ı komşusu Kumru ile aldattığı ortaya çıktı. Entrikaların bitmediği dizide Yıldız'ın bir kez daha aldatıldığını gören izleyiciler ise sosyal medyada tepki gösterdi.
Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 111. bölümüyle ekrana geldi. Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Yasmin Erbil'in dahil olduğu dizide sezon finalinde yaşanan büyük patlamadan 6 ay sonra yaşananlar ekrana gelmeye başladı.
ÇAĞATAY, KUMRU İLE BİRLİKTE OLDU
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizide Yıldız, yan tarafındaki yalıya taşınan Kumru ile arkadaş olmaya çalışıyor. Ancak Yıldız'ın eşi Çağatay da Kumru ile yasak aşk yaşamaya başlıyor. Çağatay'ın bölümün finalinde Kumru ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
YASAK AŞK İZLEYİCİYİ KIZDIRDI
111. bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizide sürekli Yıldız karakterinin ihanete uğraması izleyici kızdırdı. Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkından sonra isyan eden izleyiciler, "Artık Yıldız'ı böyle göstermekten vazgeçin" yorumları yaptı.