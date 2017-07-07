Yeni Cıtroën Jumpy Space ve Spacetourer Türkiye'de

Modern tasarımları, düşük yakıt tüketimleri ve modüler yapılarıyla dikkat çeken yeni Citroën modellerinden Jumpy Space 101 bin 150 TL'den, Jumpy SpaceTourer ise 108 bin 650 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

Jumpy Space ve SpaceTourer'da, 5.2 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 137 gr/km emisyon değeri sunuluyor.

Hafif ticari pazarındaki yüzde 4,5'lik payıyla en popüler ilk 5 marka arasında yer alan Citroën, Haziran 2017'de satışına başlanan yeni Jumpy Panelvan ve bayilerde yerini alan 8+1 versiyonlar Jumpy Space ve Jumpy SpaceTourer ile segmentteki konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

8 + 1 araç segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine sahip araçlardan birisi olan ve bu sayede çok uygun işletim maliyetleri sağlayan Jumpy Space ve SpaceTourer'da Euro 6 normlarını karşılayan BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzıman ile beraber sunuluyor. Yeni Citroën Jumpy Space ve SpaceTourer, Fransa'nın Valenciennes şehrinde bulunan Sevelnord Fabrikası'nda üretiliyor. Yeni jenerasyon araçlar EMP2 platformuna sahip.

Stil, çok yönlülük ve konforun üst düzeyde birleşimini sunan yeni Citroën modelleri, en uzun gövde seçeneği olan L3 boyutuyla satışa sunuldu. Jumpy Space ve SpaceTourer, 5309 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1940 mm yüksekliğe sahip. Her iki araçta 8+1 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Kalabalık aileler için Citroën'in geleneksel konforu, 5 yıldızlı güvenlik anlayışıyla bir araya getirildi. Citroën Advanced Comfort üretim programı kapsamında tamamen yeni bir anlayışla tasarlanan Jumpy Space ve SpaceTourer, segmentlerinde en yüksek konforu sunma iddiasını taşıyorlar.

Citroën'in Haziran ayında 81 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu yeni hafif ticari araç modeli Jumpy Panelvan'ın ardından, serinin 8+1 kişilik yolcu kapasiteli Jumpy Space ve SpaceTourer versiyonları da Citroën showroomlarındaki yerini aldı. Yeni Jumpy Space'in fiyatı 101 bin 150 TL'den başlarken, üstün konfor özellikleri ve tasarımıyla fark yaratan SpaceTourer'ın fiyatı ise 108 bin 650 TL'den başlıyor.

5.2 lt/100 km'lik ortalama yakıt tüketimiyle işletim giderlerini düşürüyor

Yeni Jumpy Space ve SpaceTourer'da 1.6 BlueHDI turbo dizel motor kullanılıyor. 115 HP güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip olan 8 supaplı bu motor ve Start&Stop teknolojisi ile Jumpy Space ve SpaceTourer'da, 5.2 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 137 gr/km emisyon değeri sunuyor. 160 km/s maksimum hıza ulaşan yeni Jumpy Space ve SpaceTourer, 0-100 km/s hızlanmasını 13.5 saniyede tamamlıyor.

1203 kg istiap haddine sahip olan yeni Jumpy Space ve SpaceTourer, 1627 kg boş ağırlıklarıyla kıvrak ve rahat kullanımlı bir araç arayanları hedefliyor.

Zengin güvenlik ve konfor donanımı, Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik

Yeni Jumpy Space ve SpaceTourer'da eksiksiz bir güvenlik standart olarak sunuluyor. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan SpaceTourer, sadece yetişkin ve yaya korumasıyla değil, çocuk yolcu korumasından aldığı 44.6 puanla da segmentinin en iyilerinden biri oldu.

ABS, EBA (Acil Fren Destek Sistemi), EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı), ESP (Elektronik Stabilite Programı), ASR (Antipatinaj Sistemi), Yokuş kalkış desteği (Hill Holder), lastik basınç uyarı sistemi, sürücü ve ön yolcu havayastığı, ön bölümde yan havayastıkları, aktif gergili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri, hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi ile 2. sıra koltuklarda Isofix çocuk koltuğu bağlama kancaları her iki modelde standart.

Yeni Jumpy Space'in konfor ve teknoloji ekipmanları arasında, yükseklik ve derinlik ayarlı elektrohidrolik direksiyon, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, arka park sensörü, yol bilgisayarı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, sürücü koltuğu kol dayama, sökülebilir 2. ve 3. sıra koltuklar, manuel klima, elektrikli ön camlar (tek dokunuşlu), elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, direksiyondan kumandalı radyo/MP3 çalar, Bluetooth telefon kiti, USB bağlantısı, önde 2 adet 12V priz, uzaktan kumandalı merkezi kilit, soğutmalı üst torpido gözü, kargo bölümünde 4 adet yük bağlama kancası, kaydırmaz taban kaplama, yük bölümünde 12V priz, gündüz sürüş farları, yukarı açılır arka kapı, koyulaştırılmış 2. ve 3. sıra camlar, sürgülü açılabilen sağ ve sol 2. sıra camlar ve sağ sürgülü yan kapı standart.

SpaceTourer'de, Jumpy Space'e ek olarak; bel destekli sürücü koltuğu, önde, 2. ve 3. sıra koltuklarda harita okuma lambaları, ön yolcu, 2. ve 3. sıra yolcular için tutamak, sırtı katlanabilir 2. sıra koltuklar, ışıklı makyaj aynaları, kapaklı alt torpido gözü, LED gündüz sürüş farları, gövde rengi tamponlar ve yan aynalar, gövde rengi yan koruma bantları ve ön sis farları sunuluyor.

Modüler yapılı Yeni Citroën Jumpy Panelvan ile ticari hayat kolaylaşıyor

Haziran ayında 81 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlanan ailenin ticari versiyonu Citroën Jumpy Panelvan segmentinde benzersiz özellikler sunuyor. Selefine göre yaklaşık 300 kg hafifleyerek daha verimli olan yeni Jumpy Panelvan, 6.1 metreküplük yükleme hacmini standart olarak sunulan MODUWORK özellikli koltukları sayesinde 6.6 metreküpe çıkarabiliyor. 1434 kg'lık taşıma kapasitesi sunan yeni Jumpy, MODUWORK koltuklar sayesinde 4.026 metreye kadar artırılabilen kargo alanıyla, büyük ebatlı yükleri kolaylıkla taşıyabiliyor. MODUWORK adındaki modüler yolcu koltuğu, yukarıya doğru katlanabilen ön sağ yolcu koltuğu ve separatör özel bölmesi sayesinde yükleme alanını düz bir şekilde 1,16 metre daha uzatıyor ve böylelikle 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sağlıyor. Yeni Jumpy Panelvan'da ayrıca sol koltuk sırtlığı yatırılarak bu bölüm de bir ofis masasına dönüştürülebiliyor.

Yeni Jumpy Panelvan'ın 180 derece açılabilen arka kapıları istenildiğinde 90 derecede sabitlenerek dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlıyor. 1434 kg istiap haddine sahip olan yeni Jumpy Panelvan, 1666 kg boş ağırlığıyla kıvrak ve rahat kullanımlı bir hafif ticari araç arayanları hedefliyor.

Yeni Jumpy Panelvan'da 2.0 BlueHDI turbo dizel motor kullanılıyor. 120 HP güç ve 340 Nm tork değerlerine sahip olan 16 supaplı bu motor ve Start&Stop teknolojisi ile Jumpy Panelvan, 5.3 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 139 gr/km emisyon değeri sunuyor. 170 km/s maksimum hıza ulaşan yeni Jumpy Panelvan, 0-100 km/s hızlanmasını 12.6 saniyede tamamlıyor.

Yeni Jumpy Panelvan'ın standart güvenlik donanımında ABS, EBA (Acil Fren Destek Sistemi), EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı), ESP (Elektronik Stabilite Programı), ASR (Antipatinaj Sistemi), Yokuş kalkış desteği (Hill Holder), lastik basınç uyarı sistemi, sürücü ve ön yolcu havayastığı, aktif gergili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri, hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi ile kabin ve yük bölümünün ayrı kilitlenmesi yer alıyor.

Yeni Jumpy Panelvan'ın konfor ve teknoloji ekipmanları arasında, yükseklik ve derinlik ayarlı elektrohidrolik direksiyon, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, arka park sensörü, yol bilgisayarı, yükseklik ayarlı ve bel destekli sürücü koltuğu, sürücü koltuğu kol dayama, manuel klima, elektrikli ön camlar (tek dokunuşlu), elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, direksiyondan kumandalı radyo/MP3 çalar, Bluetooth telefon kiti, USB bağlantısı, önde 2 adet 12V priz, uzaktan kumandalı merkezi kilit, camlı sabit ara bölme (separatör), kargo bölümünde 8 adet yük bağlama kancaları, yük bölümünde 12V priz ile "MODUWORK" modüler 2'li ön yolcu koltuğu ve yük bölümüne açılan bölme standart.