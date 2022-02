Yazar Pucca, ,intikam almak için Sevgililer Günü'nde eski eşine çelenk gönderdi

Pucca kullanıcı adıyla tanınan Selen Pınar Işık 2015 yılında evlendiği oyuncu Osman Karagöz ile 2018 yılında boşandı. Bu evlilikten bir çocuğu olan Işık, geçtiğimiz sene 14 Şubat Sevgililer Günü'de kendisine kırmızı gül göndererek "İyi ki boşandık" diyen eski eşinden intikam aldı.

"İYİ Kİ BOŞANDIK" DİYEREK ÇİÇEK YOLLAMIŞTI

Serhat Karagöz de geçtiğimiz sene 14 Şubat'ta Pucca'ya kırmızı güllerden oluşan bir buket göndererek "Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. Sevgililer Günü'nü beraber kutluyor olacaktık. Şu an Kapadokya'da sen, ben ve Batı şarap içip ortalığı izliyor olabilirdik. Sana sürpriz yapmak için 1 hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım. Ama şu an öyle telaşsızım ki gram pişman değilim. İyi iki boşandık. Ne rahatım ya. Mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum. Bu çiçeği boşandığımı için kalpten yolluyorum" notunu yazmıştı.

"İYİ Kİ SENİ BOŞAMIŞIM"

Esprili paylaşımlarıyla tanınan Pucca, ise intikam almak için eşi eşine üzerinde "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" notlu çelenk gönderdi. Gelen çelenk karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karagöz ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eski eşine cevap verdi. Çelengin önünde poz veren Karagöz, "Tamam da çelenk de göndermezsin be. Öldüm sandım. Mahalle cenazem var sandı" ifadelerini kullandı.

"BİR SENE BOYUNCA İNTİKAMIMI ALMAK İÇİN BEKLEDİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Selen Pınar Işık ise "Bir sene boyunca bugün gelsin de intikamımı alayım diye sabırla sükutla erdemle bekledim. Allah'ım hamd olsun sen beni hangi ateşinden içinden almışsın şükür" dedi.