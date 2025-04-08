Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor

Kentte 1994 yılında inşa edilen, rengi ve mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılarak 6 Şubat depremlerinden önce yıkılmıştı.

İŞ HANI PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan yeniden imar süreci çerçevesinde, bu alanda yeni bir iş hanı projesi hayata geçirildi. Başlatılan projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, yapının toplam 3 katlı olarak planlandığı bildirildi.

VATANDAŞLAR OLUMLU KARŞILADI

Küçük esnafa yönelik ofis ve dükkânların yer alacağı belirlenen iş hanı projesinde çevre düzenlemesi ve otopark alanlarında bulunacağı ifade edilirken vatandaşlar ise alanda yeniden ticari bir hareketlilik sağlanacak olmasını olumlu karşıladı.

"ALLAH BÖYLE DEPREMLER BİR DAHA YAŞATMASIN"

Esnaflardan Ali Osman Uslu, "Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi'nde esnafım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında ve süreç zor geçiyor idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur" diye konuştu.

"İNŞALLAH YENİSİ DE YAPILIR"

Esnaftan Haydar Yeşil ise, "Bu bölge şehrin can damarı. Özel idare binamız çok sağlamdı ve yıkılması gerekiyordu ki yetkililer yıktı. İnşallah yenisi de yapılır. Bizim yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili pek bilgimiz yok" dedi.