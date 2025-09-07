Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Hale Soygazi, aradan geçen onca yıla rağmen hem güzelliği hem de zarafetiyle gündemde kalmayı başarıyor. Genç yaşta adım attığı sanat dünyasında iz bırakan Soygazi, bugün 74 yaşında ve hala hayranlık uyandıran bir görünüme sahip.

EDEBİYATTAN MANKENLİĞE, ORADAN DA SİNEMAYA

1950 yılında İstanbul'da doğan Hale Soygazi'nin hikâyesi Fransız Filolojisi eğitimiyle başladı. Ancak üniversite yıllarında rotasını değiştiren Soygazi, eğitimini yarıda bırakıp İsviçre'ye giderek mankenlik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde modellik yapmaya başladı ve çok geçmeden dikkatleri üzerine çekti.

1972 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği "Türkiye Sinema Güzeli" yarışmasını kazanarak sinema sektörüne ilk adımını attı. Bu başarının ardından İtalya'da düzenlenen uluslararası yarışmada "Avrupa Sinema Güzeli" seçildi. Böylece sinema kariyeri için büyük bir fırsat yakaladı ve Türkiye'ye dönüşünde 10 film çekmek üzere sözleşme imzalayarak kamera karşısına geçti.

YEŞİLÇAM'IN ALTIN ÇAĞINDA PARLAYAN BİR YILDIZ

1973 yılında çekilen "Oh Olsun" filmiyle Türk sinema izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı bu romantik komedi, hem oyunculuğu hem de enerjisiyle Hale Soygazi'nin çıkış yapmasını sağladı. Aynı yıl "Çocuğumu İstiyorum" filminde Ahmet Özhan ile kamera karşısına geçti. Bu tanışıklık, 1976'da evlilikle sonuçlandı. Ancak çiftin birlikteliği 1985'te sona erdi. Soygazi, yıllar sonra 2006'da yazar ve akademisyen Murat Belge ile evlendi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Hale Soygazi uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Ancak zaman zaman kameralara yansıyan görüntüleriyle hala ne kadar fit ve bakımlı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Gayrettepe'de görüntülenen sanatçı, kısa süre önce tatilden döndüğünü ve belki Eylül ayında tekrar bir tatile çıkabileceğini belirtti. "Bu kez bronzlaşarak dönebilirim." diyen Soygazi, esprili tavrıyla da etrafına neşe saçtı.

FORMUNUN SIRRI: DOĞAL BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM

Soygazi'nin yıllara meydan okuyan görünümü, elbette tesadüf değil. Beslenmesine büyük önem veren oyuncu, işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu ve ağırlıklı olarak sebze, meyve ve doğal ürünlerle beslendiğini söylüyor. Spor da hayatının vazgeçilmezleri arasında. Pilates ve düzenli yürüyüş sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak zinde kalıyor.

Cilt bakımında ise kimyasal ürünler yerine doğal çözümleri tercih ediyor. Güzelliğini, yıllar içinde geliştirdiği bu sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu dile getiriyor.

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Onlarca filmde rol alan, bir döneme damga vuran Hale Soygazi, yıllar geçse de sinema camiası tarafından unutulmuyor. Çeşitli festivallerde aldığı "Yaşam Boyu Onur Ödülleri", onun Türk sinemasına kattığı değerin en somut göstergesi. "Süt Kardeşler" ve "Oh Olsun" gibi klasikleşmiş yapımlarda izleyiciyle buluşan Soygazi, sessiz ama saygın bir şekilde sanat hayatını noktaladı. Bugün ekranlardan uzak olsa da, Hale Soygazi hâlâ pek çok kişi için bir stil ve zarafet simgesi olmayı sürdürüyor.