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Antalya'da cinayet sanığına müebbet

Antalya'da cinayet sanığına müebbet
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Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'i öldüren Suriye uyruklu Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'Hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da trans birey Nida Nazlıer'i (45) öldüren tutuklu sanık Suriye uyruklu Aref Elhusseın (29), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığa ayrıca 'Hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden çıkan Halil İ. (23), arkadaşı Nida Nazlıer ile birlikte yaşadığı eve gitti. Eve giren Halil İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, boğazına ve sağ-sol yüzüne bıçak darbeleri alan Nida Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nazlıer'i bulan Halil İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve gelen arkadaşı H.H. (39) gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu Aref Elhusseın, operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla belirlendi.

'KANLAR İÇİN KALINCA KAÇTIM'

Elhusseın ile birlikte Halil İ. ve H.H., ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Aref Elhusseın'den kan örneği alındığı, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. İfadesinde; suçunu kabul eden Elhusseın, Nida Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, çıkan tartışmada Nazlıer'in aynaya çarpıp camın kırıldığını, cam parçalarıyla saldırdığını ve kanlar içinde kalması üzerine kaçtığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Halil İ. ve H.H. serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, savunması da yer alan Aref Elhusseın, öldürdüğünü itiraf ettiği maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddia sonrası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelinin iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Sanığın iddiasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Aref Elhusseın, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Elhusseın, "Merhamet edilmesini istiyorum. Çok pişmanım ve ona gittiğime dair de pişmanım" dedi.

Sanık Aref Elhusseın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'Hırsızlık' suçundan 7 yıl hapse çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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