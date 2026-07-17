Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, Orta Doğu'da değişen güç dengelerine ilişkin yayımladığı analizde Türkiye'nin son dönemde bölgesel etkisini önemli ölçüde artırdığı değerlendirmesinde bulundu. Haberde, mevcut stratejik tabloda en dikkat çeken ancak yeterince analiz edilmeyen gelişmelerden birinin Türkiye'nin öncülük ettiği yeni bölgesel yapılanma olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE KİLİT AKTÖR KONUMUNDA"

Analizde, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın oluşturduğu belirtilen yeni eksenin merkezinde Ankara'nın yer aldığı öne sürüldü. Suudi Arabistan ve Mısır'ın da ilerleyen süreçte bu yapıya yakınlaşabileceği değerlendirilirken, söz konusu oluşumun İsrail karşıtı bir çizgide konumlandığı iddia edildi.

SURİYE'DEKİ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Türkiye'nin etki alanını Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar genişletebileceği savunuldu. Star gazetesindeki habere göre bu kapsamda en dikkat çekici örnek olarak Suriye gösterilirken, Beşşar Esed sonrası dönemde Şam üzerinde en fazla nüfuza sahip ülkenin Türkiye olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"ANKARA'NIN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR"

The Jerusalem Post, Türkiye'nin yalnızca Suriye'de değil, Irak'ta ve Hamas ile ilişkilerinde de etkili bir aktör olduğuna dikkat çekti. Analizde ayrıca Ankara'nın son yıllarda bölgedeki siyasi ve diplomatik etkisini istikrarlı şekilde artırdığı görüşüne yer verildi.

Lübnan'da ise özellikle Trablus ve Akkar bölgeleri ile Türkmen nüfus üzerinden Türkiye'nin nüfuzunu artırmaya çalıştığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye yönetiminin Lübnan'daki olası rolüne ilişkin açıklamalarının da Türkiye'nin Washington yönetimi nezdindeki etkisini gösterdiği iddia edildi.

KATAR İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Haberde, Ankara ile Doha'nın son on yılda ekonomik, askeri ve diplomatik alanlarda güçlü bir stratejik ortaklık geliştirdiği belirtildi. Türkiye'nin Katar'dan önemli miktarda doğal gaz ithal ettiği ve ülkede kalıcı askeri üs bulundurduğu da hatırlatıldı.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Analizde, "stratejik üçlü" olarak nitelendirilen yapının üçüncü ayağını Pakistan'ın oluşturduğu ifade edildi. Türkiye'nin Pakistan'ın önemli silah tedarikçilerinden biri olduğu belirtilirken, iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve ekonomik yatırımların giderek arttığı aktarıldı.

Ayrıca Ankara'nın, Birleşmiş Milletler'de Keşmir başta olmak üzere çeşitli uluslararası meselelerde Pakistan ile benzer tutum sergilediği kaydedildi.

"TEL AVİV İÇİN YENİ BİR GÜVENLİK SORUNU" DEĞERLENDİRMESİ

The Jerusalem Post analizinde, resmi bir savunma ittifakı bulunmasa da Türkiye, Katar ve Pakistan'ın birbirini tamamlayan ekonomik, askeri ve stratejik kapasitelere sahip olduğu öne sürüldü. Katar'ın finansal gücü, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer kabiliyetinin dikkat çekici bir güç dengesi oluşturduğu savunuldu.

Gazete, bu üç ülke arasındaki yakınlaşmanın hem İsrail hem de bölgede Batı eksenli politika izleyen ülkeler açısından yeni bir stratejik meydan okuma olarak değerlendirildiğini yazdı.

Kaynak: Haberler.com