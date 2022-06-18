Yaşlı kadının paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Genç sevgilisine otomobil hediye etti

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, kullanıcıları ikiye böldü. "Canım sevgilim" notuyla paylaşılan videoda, yaşlı bir kadının genç adama otomobil hediye ettiği görülüyor.

SEVİNCİ YÜZÜNE DE YANSIDI

Genç adam, otomobili görmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. İkilinin mutlu anları kameraya da yansıdı. Fakat videoyla ilgili yapılan yorumlar dikkat çekti.

KURGU OLDUĞUNU SAVUNDULAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları, videonun kurgu olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

İşte o anlar:

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