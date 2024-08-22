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Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

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İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak inşaatın sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ise kendi yetki sahalarında kalan bölgedeki inşaatın 16 Ağustos günü mühürlendiğini açıkladı. Ancak bu açıklama yeterli görülmedi ve "İBB devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?" soruları sorulmaya başlandı.

Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olarak görülen Vaniköy'de villa inşaatı yapılmaya başlandı. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

"İBB'YE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ"

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

AKILLARDA TEK SORU VAR: 16 AĞUSTOS'A KADAR NASIL GÖRMEDİLER?

Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, 16 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkıldığını ve inşaat sahasının mühürlendiğini duyurdu. Ancak yapılan bu açıklama Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu alanda yapılan kaçak villayla ilgili İBB'ye yöneltilen eleştirileri dindirmedi. Birçok kişi yapılan bu açıklama sonrası "İBB Boğaz'da yükselen bu devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?" sorusunu sormaya başladı.

Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

BAKANLIK YETKİLİLERİNE DİRENDİLER

Öte yandan Bakanlık yetkililerinin denetim için intikal ettiği bölgede skandal gelişme yaşandı. İnşaat sahipleri, denetime gelen ekipleri içeri almadı. Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılaşma alanını çevreleyen şahısların zorluk çıkarılması üzerine bölgeye emniyet ekiplerinin sevk edildi. Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı. Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek inceleme yapabildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İklim Değişikliği İstanbul Boğazı Ekrem İmamoğlu Sosyal Medya İnceleme İstanbul Üsküdar Vaniköy Hukuk Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Vatansever:

Ekrem nasıl görsün ki tatilden kafaya kaldırsa görecek

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44
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Ahmet Atmaca:

Bakmazsan göremezsin.

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Ebu Huzeyfe:

Benjamin amca gözümün önüne gelip gitti sonra 200-300 bin benjamin aynı anda gelince gözümün önüne göremedim

72
7
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İBRAHİM ÖZKAN:

Her şey bu kadar güzelken, kaçak yapıyı göz görürmü?

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yanıtYanıtla
A. Erol:

denetleyen gezip bakan yok ki.

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2
yanıtYanıtla
A. Erol:

asıl ceza beton santrallerine verilmeli. kaçak binaya beton taşımak da yasak.

50
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Doğrucu:

Cami yapsalar sesleri çıkmaz :)

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zırzop:

adam istanbulda durmuyorki görsün :) şimdi durdu madem sökün betonu yerine aldıgınız cezayla ağaç dikin yeniden peşkeş çektirmeyin yapana yaptırana

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Marko Apostolidis:

komşular neden ihbar etmediler? biliyorlarmı oraya inşaat yapılamaz?

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2
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sade vatandaş:

mesela ben aynı soruyu sormuyorum habercilik yaparken kul millet yetim hakkı yiyen milletin malını israf edip çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekenlerden uzak durmak her zaman bir müslümanın dikkat etmesi gereken hareketlerdir

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Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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