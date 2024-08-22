Vaniköy'deki kaçak villayla ile ilgili herkes aynı soruyu soruyor: İBB devasa inşaatı 16 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?

Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olarak görülen Vaniköy'de villa inşaatı yapılmaya başlandı. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

"İBB'YE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ"

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

AKILLARDA TEK SORU VAR: 16 AĞUSTOS'A KADAR NASIL GÖRMEDİLER?

Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, 16 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkıldığını ve inşaat sahasının mühürlendiğini duyurdu. Ancak yapılan bu açıklama Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu alanda yapılan kaçak villayla ilgili İBB'ye yöneltilen eleştirileri dindirmedi. Birçok kişi yapılan bu açıklama sonrası "İBB Boğaz'da yükselen bu devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?" sorusunu sormaya başladı.

BAKANLIK YETKİLİLERİNE DİRENDİLER

Öte yandan Bakanlık yetkililerinin denetim için intikal ettiği bölgede skandal gelişme yaşandı. İnşaat sahipleri, denetime gelen ekipleri içeri almadı. Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılaşma alanını çevreleyen şahısların zorluk çıkarılması üzerine bölgeye emniyet ekiplerinin sevk edildi. Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı. Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek inceleme yapabildi.