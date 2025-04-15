Uzmanından Samsun, Amasya ve Tokat için korkutan deprem uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, 13 Nisan'da merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde oluştuğunu söyledi.

"BU TÜR DEPREMLERDEN ASLINDA ÇOK FAZLA KORKMAMAK LAZIM"

Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olduğunu dile getiren Bahadır, şunları kaydetti: "Kuzey Anadolu Fayı'nda zaman zaman küçük hatta kısmen de orta ölçekli depremler meydana geliyor ve gelmeye de devam edecek. Bu tür depremlerden aslında çok fazla korkmamak lazım. Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna işaret eden Bahadır, "Kuzey Anadolu Fayı zaman zaman 7 ve üzeri çok büyük depremler üretmektedir. Erzincan'da olduğu gibi 7,9'a kadar varabilen büyüklükte depremler üretebilen bir fay hattı. 1943 yılında Ladik merkezini de etkileyen çok büyük bir deprem yaşanmış. Orta Karadeniz'de yaşayanlar bu büyük depremden çok ciddi derecede zarar görmüşlerdir." diye konuştu.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır

DEPREM RİSKİ CİDDİ SEVİYEDE DEVAM EDİYOR

Kuzey Anadolu Fayı'nın belirli aralıklarla depremlere sebep olduğunu hatırlatan Bahadır, şöyle devam etti: "Şunu biliyoruz her depremin arkasından belirli bir süre geçer. Bu süre özellikle fayın atımına, enerji boşalımına ve kırılma miktarına bağlıdır. Bu da bize depremlerin kabaca kronolojisi hakkında bilgi verir. Ancak her zaman bu olacak diye bir kural yoktur. Bazen 15 yılda olur, bazen ise 100 yılı geçer olmaz. Ladik ve Orta Karadeniz'de fay hattı boyunca riskin artık yavaş yavaş artmaya başladığını hatta risk oranının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın tedirgin olması da bundandır. Kahramanmaraş ve çevresinde enerji boşalımı olmuştur. Bu saha dışındaki tüm alanlarımızda risk ciddi düzeyde devam ediyor. Onun için bugün Erzincan'ı, Bingöl'ü, Bursa'yı, İstanbul'u ve İzmir'i konuşuyoruz ve bunların hepsi bizim büyük kentlerimiz."

"DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Depreme hazırlığın önemine değinen Bahadır, "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız, deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız ve bunu da devlet millet el ele yapmak durumundayız. Müteahhitlerimiz projesine uygun bina yapmak zorunda. Belediyemiz projeyi uygun denetlemek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu süreci takip etmek zorundadır. Dolayısıyla bu tür önlemleri aldığımız takdirde depremin ortaya çıkaracağı hasar da azalacaktır ve biz depremle yaşamayı öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"SAMSUN, AMASYA VE TOKAT ÇOK CİDDİ DERECEDE ETKİLENECEKTİR"

Özellikle Orta Karadeniz bölümü ve Ladik çevresindeki depremlerle ilgili uzun yıllardır araştırma ve projeler yürüttüklerini söyleyen Bahadır, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim buradaki en büyük endişem ve kaygım şuydu; Samsun, Amasya, Tokat çevreleri özellikle yoğun nüfuslanmış alanlar. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindeki bir depremden bu il merkezleri de çok ciddi derecede etkilenecektir. Özellikle proje sahamız olan Samsun'un Atakum ilçesi özeline vurgu yapmıştık. Atakum'un şehirleşme alanının yüzde 80'i alüvyon zemin üzerine kurulu ve buralara yüksek kat izni verilmiş. 5, 10 ve 15 katlı binalar var ve demiştik ki buralarda zemin sıkıntılı. Yani sağlam değil. Deprem açısından sıvılaşma problemi olan alanlar ve buralarda da özellikle büyük bir depremden sonra ciddi hasarlar meydana gelebilir."