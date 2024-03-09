Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Halktv'ye konuşan usta oyuncunun kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğdu.. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu, ve Ankara'ya taşındı. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okudu ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bıraktı. .

Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri oldu. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki de kızı oldu. Ama birkaç yıl sonra boşandı. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirdi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanıştı ve seçmelere davet edildi, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirdi tiyatroda.

Yıldızoğlu çok sayıda filmde rol aldı.