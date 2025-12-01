Haberler

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Brezilya'da 19 yaşındaki Gerson Machado, izleyenlerin gözleri önünde bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Hayvanat bahçelerine izinsiz girmeye çalışan ve bir aslan eğitmeni olmak için Afrika'ya gitmeye kalkışan Machado, hayatının büyük bölümünü devlet korumasında geçirdi.

Brezilya'daki bir hayvanat bahçesinde genç bir adam, izleyenlerin gözleri önünde bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Trajik olay, João Pessoa kentindeki Arruda Câmara Parkı'nda yaşandı.

19 yaşındaki Gerson Machado, aslanlara olan takıntısı nedeniyle daha önce de defalarca hayvanat bahçelerine izinsiz girmeye çalışmış, hatta bir aslan eğitmeni olmak için Afrika'ya gitmeye kalkışmış bir gençti. Bir dönem uçak iniş takımı bölümüne saklanarak kıtaya kaçmaya çalışan Machado, polis tarafından uzun süredir tanınıyordu.

Zor bir çocukluk geçiren Machado, hayatının büyük bölümünü devlet korumasında geçirdi. Annesinin şizofreni olması, ailesindeki diğer ruh sağlığı sorunları ve derin yoksulluk nedeniyle hiçbir evlat edinme programında kabul edilmemişti. Çocuk koruma görevlisi Veronica Oliveira, sekiz yıl boyunca destek verdiği Gerson'un hayallerini ve zorluklarını şöyle anlattı:

"Gerson hep Afrika'yı görmek, aslanlarla ilgilenmek istiyordu. Bana defalarca bunu söylemişti. Hatta havalimanındaki güvenlik görevlileri, bir gün uçak iniş takımına gizlendiğini fark edip müdahale etti. O an büyük bir faciadan dönüldü."

Olay günü Machado, parkın yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarını tırmanarak içeri girdi, ardından bir ağaca tutunarak dişi aslanın bulunduğu bölmeye indi. Çevredeki ziyaretçiler panikle çığlık atarken, güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı ancak her şey saniyeler içinde gerçekleşti. Dişi aslan, genç adam yere yaklaşır yaklaşmaz saldırıya geçti.

Hayvanat bahçesi veterineri Thiago Nery, olaydan sonra dişi aslanın çok stresli ve şokta olduğunu, ancak sakinleştirici kullanılmadan kafesine dönmesinin sağlandığını belirtti.

Belediye, soruşturma tamamlanana kadar parkın tamamen kapatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Güvenlik önlemleri olmasına rağmen genç adam duvara tırmanarak hayvanın bulunduğu bölmeye girmeyi başardı. Güvenlik ekibi müdahale etmeye çalıştı ancak çok hızlı gelişti. Ailesine başsağlığı diliyoruz."

Olay sosyal medyada ve ülkede geniş yankı uyandırdı. Çevre ve hayvan hakları savunucusu eski polis şefi Matheus Laiola, şu uyarıcı ifadeleri kullandı:

"Dişi aslan doğal içgüdüleriyle hareket etti. Sorun, insanların güvenlik sınırlarını hiçe saymasıyla başlıyor. Bu tarz olaylarda acıyı her zaman hayvan çekiyor. Vahşi yaşam bir oyuncağımız değil, sınırlar korunmalı."

Trajik olay, hem genç adamın dramatik yaşam hikâyesi hem de vahşi hayvanlarla ilgili güvenlik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

