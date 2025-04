Takipçilerine birkaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti

21 yaşındaki TikTok yıldızı, doktorunun bu ayın başında kendisine sadece haftalarca ömrü kaldığını söylemesinin ardından kolon kanserine yenik düştü.

People dergisi, Yeni Zelandalı sosyal medya fenomeninin ölüm haberini günü doğruladı. McShain, bir yıl önce, geçen Nisan ayında kendisine tedavisi mümkün olmayan kolorektal kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı.

McShain, 6 Nisan'da hayranlarına yazdığı yürek burkan bir Instagram gönderisinde, ömrünün sonuna yaklaşırken artık içerik paylaşmayacağını belirtmişti.

"Hepinize doğrudan söylemek istiyorum: Bu, ben ölene kadar kanser yolculuğumla ilgili son paylaşımım olacak," diye yazmıştı. "Yaklaşık beş gün önce, bana sadece birkaç gün ile birkaç hafta arasında ömrümün kaldığı teşhisi kondu."

Karaciğerinin "hızla iflas ettiğini" ve bu durumun kanserinin yayılmasına neden olduğunu belirten McShain, son yedi aydır devam ettiği kemoterapi de dahil olmak üzere tedavileri almasının artık mümkün olmadığını ifade etmişti.

"Bu noktada, hem hastanede hem de palyatif bakım merkezlerinde çok fazla zaman geçirerek, ağrı kesicilere ve yan etkileri yönetmeye odaklanarak yaşam sonu bakımına geçtim," diye paylaşmıştı McShain.

TikTok kullanıcısı, hayatı kısa sürse de, hayatının "her anının" gerçekten tadını çıkardığını hissettiğini söylemişti.

"Beni koşulsuz seven bir ailem, bana karaciğerini bağışlamak için can atan (ve muhtemelen kimin bağışlayacağı konusunda tartışacak) arkadaşlarım ve teşhisten önce de sonra da her zaman yanımda olan dünyanın en tatlı kocası Sean ile adeta piyangoyu kazandım," diye yazmıştı McShain.

Sosyal medya yıldızı, kanser teşhisi konulduktan aylar sonra, 21. doğum gününde, Mayıs 2024'te erkek arkadaşı Sean Suson ile nişanlanmıştı. Çift, aynı yılın Temmuz ayında evlenmişti.

6 Nisan'daki gönderisinde McShain, "Elbette, deneyimleyemeyeceğim pek çok önemli yetişkinlik anı, olamayacağım ya da sahip olamayacağım şeyler var ve bu, kabullenmem gereken bir şey," diye yazmıştı.

"Kaçırdığım şeylerin yasını tutmak artık bunaltıcı değil. Son zamanlarda bir kabullenme duygusu buldum."

TikTok kullanıcısı, hayranlarına, doktorlardan geçen yıl aldığı tüm kötü haberlerin kendisini "acıya karşı duyarsızlaştırdığını", ancak aynı zamanda durumu "kabullenme" fırsatı da verdiğini söylemişti.

"Son zamanlarda sık sık Cennet'i hayal ediyorum - uzun zamandır benimle olan acıdan sonunda kurtulacağım bir yer. Kendimi sürekli acı çekmeden, sadece günü atlatmak için ilaca ihtiyaç duymadan hayal ediyorum," diye yazmıştı.

"Koşabileceğim, nefes alabileceğim, bütün hissedebileceğim. Hepinizi geride bırakmak acı verse de, lütfen bilin ki sonunda acıdan kurtulacağım ve huzura kavuşacağım."

McShain, gönderisini hayatındaki sevdiklerine ve takipçilerine minnetini ifade ederek sonlandırmıştı.

21 yaşındaki içerik üreticisi, kolon kanseriyle mücadelesi sırasında yaşadığı belirtilere dikkat çekerek sosyal medya genelinde 200.000'den fazla takipçi edinmişti.