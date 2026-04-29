Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu. Deneyimli teknik adamın vedası netlik kazandı.

CUMA GÜNÜ YOLA ÇIKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Domenico Tedesco, Cuma günü saat 12.20’de İstanbul’dan ayrılacak. Sarı-lacivertli kulüpteki görevine son verilen teknik adam böylece Türkiye defterini kapatacak.

VEDA SÜRECİ TAMAMLANDI

Tedesco’nun, ayrılık öncesi futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştığı, ardından şehirden ayrılma hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.