Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco’nun Cuma günü saat 12.20’de İstanbul’dan ayrılarak takıma resmen veda edeceği öğrenildi.
CUMA GÜNÜ YOLA ÇIKIYOR
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Domenico Tedesco, Cuma günü saat 12.20’de İstanbul’dan ayrılacak. Sarı-lacivertli kulüpteki görevine son verilen teknik adam böylece Türkiye defterini kapatacak.
VEDA SÜRECİ TAMAMLANDI
Tedesco’nun, ayrılık öncesi futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştığı, ardından şehirden ayrılma hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.