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İZMİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede hissedildi?
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İzmir'de deprem mi oldu? Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen depremleri güncel olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, deprem mi oldu? 28 Şubat Cuma son dakika İzmir'de deprem mi oldu? İşte, detaylar...

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürebileceği yönünde uyarılarda bulunurken, İzmir'de meydana gelen deprem merak konusu oldu. Vatandaşlar, İzmir'de yaşanan depremin büyüklüğü, merkez üssü ve etkileri hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yaparken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam edebileceğini belirtiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise gün içerisinde gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, İzmir'deki son depremin büyüklüğü ne kadar? Depremin merkezi neresi? İzmir'de yeni sarsıntılar bekleniyor mu? İşte, İzmir'de yaşanan son deprem hakkında güncel bilgiler…

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi ve çevresindeki sismik hareketlilik devam ediyor. 28 Şubat 2025 saat 17:09:20 itibarıyla, İzmir'in Dikili ilçesine 11.33 km mesafede, Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bölgede yaşanan sarsıntıları yakından takip ederek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.İzmir'de yaşanan son deprem merak konusu olurken, uzmanlar bölgede küçük ve orta ölçekli depremlerin sürebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İZMİR SON DEPREMLER (GÜNCEL):

Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede hissedildi?AFAD son depremler İzmir

İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN BÖLGESEL DETAYLARI:

Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede hissedildi?İzmir son dakika deprem

Haberler.com / Meryem Türk - Yaşam
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