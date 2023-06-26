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Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü

Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü

Yaşam Haberleri

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı.

-SİLİVRİ'de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından bazı yollar nehre döndü.

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Yağış görüntüsü-Bahçe kapısından dolan sular-Sular altında kalan sokaktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Gümüşyaka Yaşam Haberler

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