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Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BELSAN AŞ'de otobüs şoförü olarak görevine başlayan Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'da ilk kadın otobüs şoförü oldu. Kura çekilişi ile belirlenen 121 otobüs şoföründen biri olan Kumaş, 90 numaralı Üniversite Kampüs hattında görev yapacak.

BELSAN AŞ'de istihdam edilmek üzere yapılan kura çekilişinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da katılımıyla 121 otobüs şoförü belirlenmişti. Başvurusu değerlendirilen ve sürüş testini geçen Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'da ilk kadın otobüs şoförü olma unvanını kazandı.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da bir ilk olarak kadın otobüs şoförünün görevine başlayacağını, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade ederek Şanlıurfa'nın ilk kadın şoförü Fatma Hort Kumaş'a görevinde başarılar diledi.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kumaş, direksiyon başındayken vatandaşların şaşkınlık ve memnuniyetle karşılaştığını gözlemledi. Diğer kadınlara cesaret çağrısında bulunan Kumaş, "Kadınlar da belediye otobüs şoförlüğü yapabilir. Kadın şoförlerin sayısının artmasını bekliyoruz," dedi.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Kumaş, bu süreçte kendisini destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da teşekkür etti.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Kadın Yaşam

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