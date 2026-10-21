Çölün ortasına kışı getirdiler! Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki Ski Dubai, çöl ikliminde kış sporları deneyimi yaşatıyor. Mall of the Emirates bünyesinde bulunan kapalı kayak merkezinde ziyaretçiler, dışarıdaki sıcak havaya rağmen karla kaplı pistlerde kayak yapabiliyor.

DIŞARIDA ÇÖL SICAKLARI, İÇERİDE KIŞ

Tesisin resmi bilgilendirmesine göre içerideki sıcaklık eksi 2 derecede tutuluyor. Böylece Dubai’nin sıcak ikliminden çıkan ziyaretçiler, aynı alışveriş kompleksinin içinde kış koşullarıyla karşılaşabiliyor.

KAR NASIL ÜRETİLİYOR?

Merkezdeki kar, soğutulan suyun dondurucu ortama püskürtülerek kristalleşmesiyle üretiliyor. Tavandaki kar makineleri üretimi sağlarken, yalıtım ve soğutma sistemleri de pistlerdeki kar tabakasının korunmasına yardımcı oluyor. Zemindeki soğutma boruları, karın alt katmanının donmuş halde kalmasını sağlıyor.

ENERJİ TÜKETİMİ TARTIŞMASI

Çöl koşullarında kapalı bir alanı sürekli soğuk tutmak, tesisin enerji ihtiyacını da tartışmanın merkezine taşıyor. Kar üretimi ve soğutmanın çevresel maliyeti eleştiri konusu olurken, tesisin teknik sistemlerine ilişkin açıklamalarda yalıtım ve enerji geri kazanımına dikkat çekiliyor. Kullanımdan çıkarılan karın eritilerek alışveriş merkezinin soğutma sisteminde, ardından sulamada değerlendirildiği belirtiliyor.