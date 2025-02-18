Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle ilk iptal haberleri gelmeye başladı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği açıklandı.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

İSTANBUL'A ŞİDDETLİ KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle cuma günü megakentte şiddetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

Kar uyarısının ardından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Öte yandan AKOM tarafından yayımlanan rapora göre; yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

AKOM'DAN ÖNERİLER

Akom, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi:

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kar yağışının İstanbul'un tamamında etkili olacağını belirterek, okulların tatil edilme ihtimaline dikkat çekti. "Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor" diyen Tek, "Kar kalınlığı bölgeye göre 5 ila 30 santimetre arasında değişebilir. Bu nedenle valilik ve yetkililer, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tatil kararı alabilir" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Kaynak: AA / Yaşam
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

Üç ilçede birden kıyıya vurdu, ekipler alarma geçti
img

Dev derbi öncesinde şampiyonluk oranları değişti
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

HER GÜN YOK KAR YAĞACAK DİYE İNSANLARA KORKU VERİYORLAR YAGARSA YAGSIN. ALLAH YAGDIRIYOR NEDEN HER TV LERDE HABER YAPARAK İNSANLARA KORKU VE ENDİŞE VEREK HABER YAPIYORLAR ANLAMSIZ. BİR ŞEY TÜRKİYEDE BAŞKA İLLERE SANKİ YAGMIYOR ORANIN HABERİN YAPMIYORLAR ÖZELLİLE İSTANBUL. HABER YAPIYORLAR HER GÜN

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Tatilci Ekrem inşallah İstanbul'da dır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıizzet Varol:

kabus yazmayın ya. bu doğanın ihtiyacı olan bir hava olayı. lütfen

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Bereketin adı olmuş felaket

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yıldırım:

Bu habere düzgün bı başlık bulamadılar sanki kabus yıllardır aynı başlıklar ya rahmet ne zaman kabus oldu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kar türkü durduramaz...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İstanbul'da 30 senelik aşırı kötü durumda olan bir evin kirası 20 bin TL den başlıyor.. orada yaşamak için akıldan eksik olmak lazım ya da avanta paran olacak..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıC. K.:

İstanbul Havalimanına Kar yağmuyor mu ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.