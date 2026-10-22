Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Pierre-Mauroy Stadı’ndaki mücadelede geriye düşmesine rağmen kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Lille ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

FRANSIZ BASININDAN SERT ELEŞTİRİLER

Fransız yayınları, karşılaşmanın ardından Lille’in savunma hatalarına ve üstünlüğünü koruyamamasına dikkat çekti. Eurosport, yenilgiyi “Bir tokat daha” ifadesiyle değerlendirirken Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde puan alamamasını öne çıkardı. Le Parisien ise Diaoune’nin iki golüne rağmen Lille’in organizasyonda bir kez daha çöktüğünü yazdı.

GALATASARAY GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

Yunus Akgün’ün ikinci dakikadaki golüyle öne geçen Galatasaray, Soriba Diaoune’nin 7. ve 39. dakikalardaki golleriyle geriye düştü. Batrakov, 44. dakikada skoru eşitleyerek takımını soyunma odasına 2-2’lik beraberlikle götürdü. İkinci yarıda Berke Özer’in kendi kalesine attığı golle yeniden üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar, 61. dakikada Osimhen’in golüyle farkı ikiye çıkardı.

OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI SEVİNMEDİ

Galatasaray’ın dördüncü golünü atan Victor Osimhen, eski takımı Lille karşısında kutlama yapmadı. Nijeryalı yıldızın gol sonrası hareketi Fransız basınında da yer buldu. Maxifoot, “Osimhen’in Lille’deki duygusal anları” başlığıyla futbolcunun açıklamalarını aktardı. Osimhen, Canal+’a verdiği demeçte atmosferden ve kendisine gösterilen karşılamadan etkilendiğini belirterek takımının galibiyetinden mutlu olduğunu, Lille’e de başarı diledğini söyledi.

BERKE ÖZER VE SAVUNMA HATALARI ELEŞTİRİLDİ

Fransız basınındaki değerlendirmelerde Lille’in bireysel hataları da öne çıktı. Berke Özer ile savunma oyuncularının performansları eleştirilirken, Diaoune’nin iki golünün yenilgiyi önlemeye yetmediği vurgulandı. Lille, ilk üç karşılaşmasını puansız tamamlayarak tur yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

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