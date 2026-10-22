Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray’ın Lille’i deplasmanda 4-2 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 51.675 puanla dokuzuncu sıradaki yerini korurken, sekizinci Hollanda ile arasındaki fark 2.387 puana indi.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti.
- Türkiye'nin UEFA ülke puanı 51.275'ten 51.675'e yükseldi ve Türkiye dokuzuncu sıradaki yerini korudu.
- Türkiye ile sekizinci sıradaki Hollanda arasındaki puan farkı 2.387'ye geriledi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille’i 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların deplasmandaki başarısı, Türkiye’nin UEFA ülke puanına da katkı sağladı.
TÜRKİYE DOKUZUNCU SIRADA
Galatasaray’ın galibiyetiyle Türkiye’nin puanı 51.275’ten 51.675’e yükseldi. Türkiye, bu sonuçla dokuzuncu basamaktaki yerini korudu. Sekizinci sıradaki Hollanda’nın puanı ise 54.062 olarak yer aldı.
HOLLANDA İLE FARK AZALDI
Türkiye’nin Hollanda ile arasındaki puan farkı 2.387’ye geriledi. Onuncu sırada bulunan Yunanistan ise 45.812 puanda kaldı. Böylece Türkiye’nin Yunanistan ile arasındaki fark 5.863 puana çıktı.
İNGİLTERE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Sıralamanın ilk basamağında 105.907 puanla İngiltere bulunuyor. İngiltere’yi 90.589 puanla İtalya ve 85.368 puanla İspanya takip ediyor. Almanya dördüncü, Fransa ise beşinci sırada yer alıyor.
İşte ülke puanında son sıralama;
1- İngiltere | 105.907 puan
2- İtalya | 90.589 puan
3- İspanya | 85.368 puan
4- Almanya | 83.402 puan
5- Fransa | 70.582 puan
6- Portekiz | 66.550 puan
7- Belçika | 61.250 puan
8- Hollanda | 54.062 puan
9- Türkiye | 51.675 puan
10- Yunanistan | 45.812 puan
11- Çekya | 45.525 puan
12- Polonya | 45.525 puan