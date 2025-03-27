Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi

Uluslararası Genç Derneği'nin gönüllü gençleri tarafından düzenlenen "Genç Gönüllüler'le Çocuk Şöleni", Fatih Camii'nde Ramazan'ın manevi atmosferini çocuklarla buluşturdu. Etkinlikte, camiyle bağlarını güçlendiren çocuklar, geleneksel oyunlar ve kültürel aktivitelerle Ramazan coşkusunu yaşadı.

Ramazan'ın birlik ve neşe ruhunu çocuklara aktarmayı hedefleyen şölen, caminin avlusunda renkli görüntülere sahne oldu. İp atlama, mendil kapmaca, yüz boyama ve halat çekme gibi oyunlarla eğlenen çocuklara, Türk kültürünün önemli bir parçası olan Karagöz-Hacivat gölge oyunu da sergilendi. Etkinlikte ayrıca mısır, çikolata, boyama kitabı ve balon gibi hediyeler dağıtılarak miniklerin yüzleri güldürüldü.

"Cami Sevgi ve Neşeyle Doldu"

Genç Gönüllüler adına konuşan Muhammed Emin Avcı, "Amacımız, çocukların camiyi sevgi ve neşeyle hatırlamalarını sağlamak. Bu etkinlik, onların kalbinde camiye dair güzel bir iz bıraktı. Gönüllü arkadaşlarımızla bu mutluluğa ortak olmak bize de enerji verdi" ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca Valide-i Cedid Camii başta olmak üzere farklı noktalarda benzer etkinlikler düzenleyen Genç Gönüllüler, ailelerden de tam not aldı. Program, çocukların coşkulu katılımı ve caminin avlusunda yankılanan kahkahalarla sona erdi.