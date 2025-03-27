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Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi

Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi
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Uluslararası Genç Derneği'nin gönüllüleri tarafından 'Genç Gönüllüler'le Çocuk Şöleni', Fatih Camii'nde gerçekleşti. Çocuklara Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatan etkinlikte, geleneksel oyunlar ve kültürel aktivitelerle dolu bir gün yaşandı. Şölenin amacı, Ramazan'ın birlik ve neşe ruhunu çocuklara aktarmaktı. Etkinlikte, çocuklara mısır, çikolata, boyama kitabı ve balon gibi hediyeler dağıtıldı

Uluslararası Genç Derneği'nin gönüllü gençleri tarafından düzenlenen "Genç Gönüllüler'le Çocuk Şöleni", Fatih Camii'nde Ramazan'ın manevi atmosferini çocuklarla buluşturdu. Etkinlikte, camiyle bağlarını güçlendiren çocuklar, geleneksel oyunlar ve kültürel aktivitelerle Ramazan coşkusunu yaşadı.

Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi

Ramazan'ın birlik ve neşe ruhunu çocuklara aktarmayı hedefleyen şölen, caminin avlusunda renkli görüntülere sahne oldu. İp atlama, mendil kapmaca, yüz boyama ve halat çekme gibi oyunlarla eğlenen çocuklara, Türk kültürünün önemli bir parçası olan Karagöz-Hacivat gölge oyunu da sergilendi. Etkinlikte ayrıca mısır, çikolata, boyama kitabı ve balon gibi hediyeler dağıtılarak miniklerin yüzleri güldürüldü.

Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi

"Cami Sevgi ve Neşeyle Doldu"

Genç Gönüllüler adına konuşan Muhammed Emin Avcı, "Amacımız, çocukların camiyi sevgi ve neşeyle hatırlamalarını sağlamak. Bu etkinlik, onların kalbinde camiye dair güzel bir iz bıraktı. Gönüllü arkadaşlarımızla bu mutluluğa ortak olmak bize de enerji verdi" ifadelerini kullandı.

Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi

Ramazan boyunca Valide-i Cedid Camii başta olmak üzere farklı noktalarda benzer etkinlikler düzenleyen Genç Gönüllüler, ailelerden de tam not aldı. Program, çocukların coşkulu katılımı ve caminin avlusunda yankılanan kahkahalarla sona erdi.

Ramazan Coşkusu Fatih Camii'nde Çocuklar İçin Yaşandı: Genç Gönüllüler Şölen Düzenledi

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam
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