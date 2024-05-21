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Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker

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İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm konulu panelde konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminde yaşanacak sıkıntılara dikkat çekti. Görür, "Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker. Ve artık ne ekonomik özgürlüğümüz kalır ne de siyasi özgürlüğümüz kalır" ifadelerini kullandı.

Müteahhit ve İş İnsanları Derneği tarafından İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm konulu panel yapıldı. Panelde konuşan Bilim Akademisi üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker. Ve artık ne ekonomik özgürlüğümüz kalır ne de siyasi özgürlüğümüz kalır" dedi.

İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (İMİDER) tarafından düzenlenen İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm konulu panel Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Panele, Bilim Akademisi üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İBB KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İMİDER Başkanı İrfan Tutacak'ın yanı sıra dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker

NACİ GÖRÜR: BU ÜLKEDE DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

Panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ülkede depremler olmaya devam edecek. Dediğim gibi levha sınırı, levhayı yok edemezsin, durduramazsın. Levha sınırları aynen insanlardaki kalp atışı gibi bir olaydır. Yani nabız atışı gibi bir olaydır. Bir insanın nabzı durursa o insan ölür. İşte levha sınırlarında hareket durur, deprem biterse dünya da ölür. İşte gezegenlerin, gök cisimlerinin hiçbirinde bildiğimiz anlamda deprem yoktur. Deprem, yeryüzünün yaşamasını gösterir. Deprem sayesinde yeryüzünde bir döngü meydana gelir. Yani yaşam döngüsü meydana gelir" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI İŞLERİNİ Mİ GÖRSÜN? YOKSA KAÇAK GÖÇEK İŞLERİN PEŞİNE Mİ DÜŞSÜN?"

Toplum olarak herkesin üzerine çeşitli görevler düştüğünü anımsatan Görür, "Önce çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına batıralım. Biz, çoluk çocuğumuz depremde ölmek istemiyorsak, eğer bu ülkede çağdaş can güvenliğimizle, demokratik olarak mal varlığımızla, ekonomik özgürlüğümüzle, siyasi özgürlüğümüzle ebediyen yaşayacaksak, kendimizi değiştireceğiz kardeşim. Başka türlü olmaz. Belediye başkanı işlerini mi görsün? Yoksa kaçak göçek işlerin peşine mi düşsün? Buna siz karar verin" ifadelerini kullandı.

Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker

"DEPREM EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKETİDİR"

Prof. Dr. Görür, depremin etkilerinin uzun yıllar boyunca sürdüğünü belirterek, "Deprem en büyük çevre felaketidir. Çevre kirlenirse sizin burada sağlıklı yaşamanız mümkün değildir. Yani depremde kanalizasyonunuz patlar boruları toprağa karışırsa, içme suyuna karışırsa siz sağlıklı yaşam süremezsiniz. Topraktan akarsuya, akarsudan denize, denizden bilmem neye her taraf kirlenir. Kirli bir çevre ölüm demektir. Hemen kendini göstermez, seneler içerisinde insanları hastalıktan kırar. Onun için çevre çok önemlidir. Bunu yapmanın yolu da şimdiden bu çevre kirliliğine sebep olacak şeyleri önlemektir" şeklinde konuştu.

Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker

"EĞER DEPREM OLURSA MARMARA BÖLGESİ ÇÖKER, ONUNLA DA KALMAZ TÜRKİYE DİZ ÇÖKER"

Olası Marmara depremine ilişkin de konuşan Görür, şunları söyledi: "Marmara bölgesi Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 60'ına yakınını, yani gayri safi milli hasılanın yüzde 60'ını sağlıyor. Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker ve artık ne ekonomik özgürlüğümüz kalır, ne de siyasi özgürlüğümüz kalır. Size onu söyleyeyim, Cumhurbaşkanımızın bir lafıyla; Cumhurbaşkanına gidip diyorlar ki 'Dünya Bankası bizden borç para istiyor'. 'Ne kadar istiyor?' Diye sormuş. 5 Milyon Dolar, yanılmıyorsam. Belki de 5 Milyar Dolar. 'Verin' diyor. 'Bugün borç alan yarın talimat alır' bu onun lafı. Gerçekten öyle. Siz koca Marmara bölgesini depreme hazırlamaz çökertirseniz ondan sonra öyle özgür kalacağınızı, bağımsız kalacağınızı düşünmeyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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