Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan 5.8'lik depremle ilgili endişelendiren sözler

Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Haberler.com'dan Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin Girit-Rodos hattı, Strabo Pliny hendekleri ve Fethiye-Burdur transform fayı gibi aktif fay hatları üzerinde olduğunu belirtti. Bu fayların 9 büyüklüğüne kadar yıkıcı depremler üretebileceğini söyleyen Pampal, "Bu bölgede daha büyük depremler mutlaka olacak, hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE 9 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR YIKICI DEPREMLER OLABİLİR"

Depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "5,8'lik bir deprem çok büyük bir deprem değil. Ancak bölge, Girit-Rodos hattı dediğimiz hat ve bu bölgeye çok yakın olan Strabo Pliny Hendekleri dediğimiz hendekler, transform faylar var. Fethiye Burdur transform fayı söz konusu bunlar aktif ve levha sınırlarında etkili olan faylar, tektonik hatlar. Türkiye'de Burdur fayının üzerinde büyük yıkıcı bir deprem yaşandı. Ege Adaları'nın pek çoğu bu volkanik faaliyet sonucu oluşuyor. Güneydeki Afrika'yla Kuzeydeki Anadolu'nun sınır altı önemlidir. 9'a kadar hareketli, yıkıcı deprem üretiyor. Bölgede yıkıcı depremlerin olması sürpriz değil." dedi.

"HİÇ ŞÜPHE YOK, DAHA BÜYÜK DEPREMLER GELECEEK"

Bölgede daha büyük depremler olabilir mi? sorusunu yanıtlayan Pampal, "Bunlara haberci diyebiliriz ama daha büyüğünü getirir demek çok doğru olmayabilir. Daha büyüğü zaten olacak yani var. Bu bize diyor ki burası hareketli, burada yakın geçmişte 8-8,5 depremler ürettim ben diyor. Daha büyükleri gelecek. Buna hiç şüphe yok. Burası çünkü dünyanın böyle birkaç levhasının yeri yani Anadolu levhası diyoruz. Ege'nin içinde, Rodos'un güneyinde, Kıbrıs'ın güneyinden geçen Kıbrıs ve Helen yayları var." ifade etti.

14 YAŞINDAKİ AFRANUR PANİK ATAK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan; depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."