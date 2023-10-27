Asansörde sıkışarak hayatını kaybeden Zeren'in arkadaşlarının öfkesi dinmiyor: Kader değil ihmal

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin arkadaşları, olayı protesto etmek için oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, "Kader değil ihmal", "İhmale karşı omuz omuza", "Ölmeye değil, okumaya geldik" pankartları açarak tepkilerini ortaya koydu.

Olay, gece yarısı sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişinin binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü E.Ç. açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

YURT ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kazanın yaşandığı yurt ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Işıklı Mahallesi girişinde jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı. TOMA da yurdun kapısında hazır bekletildi.

ÖĞRENCİLERDEN OTURMA EYLEMİ

Dün öğrenciler, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda olayı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Ancak izinleri olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmeyince öğrenciler, oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, "Kader değil ihmal", "İhmale karşı omuz omuza", "Ölmeye değil okumaya geldik" ve "Sessiz kalma" yazılı dövizler taşıdı. Bu arada, Zeren Ertaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ertaş'ın cenazesinin İstanbul'un Pendik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

ZEREN, GEÇEN HAFTA DA YURTTA ASANSÖRDE KALMIŞ

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 1 hafta önce de yurtta asansörde kaldığı ortaya çıktı. Kızı Zeren'in geçen hafta annesine yurtta asansörde kaldığını anlattığını söyleyen baba Akın Ertaş, "Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. Ertaş'ın cenazesinin bugün öğlen İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, acı haberi alarak eşi Akın Ertaş ile Aydın'a gelen annesi Serpil Ertaş, rahatsızlandı. Serpil Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ertaş çiftini hastanede ziyaret edip, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Canbolat, hastanede görüştüğü Akın Ertaş'a yaşanan talihsiz kazanın ardından gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.

ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, Zeren Ertaş'ın asansör kazasında ölümünün ardından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda oturma eylemi yapan öğrencilerden bir kısmı yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba izinleri olmadığı gerekçesiyle engel oldu. Bunun üzerine öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı.