Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Kask Siparişi Verdiği Ortaya Çıktı

Nevşehir'de meydana gelen otomobil-motosiklet kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nur Ökçesiz'in kask takmadığı ve kaza öncesinde kask siparişi verdiği ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden genç kızın motosiklet sevdasının ablasından geldiği ve ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek yarışlara gitmeyi planladığı belirtildi.

NEVŞEHİR'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz'in (16), kaza sırasında kask takmadığı, 1 gün önce kask siparişi verdiği öğrenildi. Kazadaki motosikletin sahibi Ömer Çatal,

arkadaşı Nur'un motosiklet sevdasının yarışçı olan ve çok sayıda derece elde eden ablası Sümeyye Ökçesiz'den geldiğini, iki kardeşin ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek yarışlara gitmeyi planladığını söyledi.