Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor! Yollar, evler mezarlar sular altında

Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış ve fırtına Muğa'da etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

MEZARLIK SULAR ALTINDA KALDI

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

FETHİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Fethiye'de de etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde ve mahallelerde birçok ev ile işyerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Bazı yollar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri de dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi oldu. Bölgede rögarların taşması sonucu sokaklar göle dönerken, bazı otellerin giriş katlarını su bastı.

TURKUAZ SULAR ÇAMURA BULANDI

Şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz sular ise çamurla karışarak kahverengiye döndü. Yetkililer, yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MİLAS'TA BİR TEKNE BATTI

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.