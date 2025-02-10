Hafta sonuna kadar kar, yağmur ve soğuk var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrediyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki pazar gününe kadar yurt genelinde hava çok soğuk ve kar yağışlı olacak.

Gün gün hava durumu şöyle olacak:

10 Şubat Pazartesi: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Orta Akdeniz'de fırtına ve yağış bekleniyor.

Yağışlar iç bölgelerde kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde olacak.

11 Şubat Salı: Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi dışında tüm yurt yağışlı olacak. Marmara dahil yağışlı görünen yerlerde karın etkili olması bekleniyor.

12 Şubat Çarşamba: Kar yağışı neredeyse ülkenin tamamını etkisi altına alacak. Akdeniz'in batısında ve kıyı kesimlerinde yağmur görünüyor ancak oralarda da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında.

13 Şubat Perşembe: Yurdun batısında az bulutlu ve açık hava etkili olurken, doğu ve iç bölgelerde kar yağışı etkisini devam ettirecek.

14 Şubat Cuma: Kıyı Ege'de yağmur, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürecek.

TÜRKİYE YENİDEN BEYAZA BÜRÜNECEK

Bugün yapılan güncelleme ile birlikte aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu çok sayıda şehir listeye dahil edilirken, 12 Şubat tarihinde kar yağışı beklenen illerin listesi şu şekilde:

İstanbul, Yalova, Balıkesir, Manisa, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karaman, Zonguldak, Bolu, Bartın, Ankara, Aksaray Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Amasya, Karabük, Sivas, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars.

GÜNÜN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ ve Tunceli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

URFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu