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Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. 16 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, perşembeden itibaren Türkiye'de lodos fırtınası görülebileceği bildirildi. Uzmanlar, şiddetli fırtına nedeniyle aşırı meteorolojik olayların art arda görülebileceğini ve ağaçların bile yerinden sökülebileceğine de dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarıda bulundu. Uzmanlar ise lodos fırtınası yaşanabileceğine dikkat çekti.

AĞAÇLARI YERİNDEN SÖKECEK

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda ise kuvvetli lodos yaşanabileceği bildirildi. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Perşembeden itibaren Türkiye'de ağaçları yerinden söken, çatıları uçuran lodos fırtınası gündem olabilir.Ayrıca lodos ile ülke genelinde stres yükselecektir."

"AŞIRI METEOROLOJİK OLAYLARI ART ARDA GÖRECEĞİZ"

Prof. Dr. Orhan Şen ise hava tahminiyle ilgili şu paylaşımı yaptı: "Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, iç Anadolu'da poyraz çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara, Akdeniz ve Ege'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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