Meme kanseri farkındalığı ayı kapsamında, Areola Türkiye'nin düzenlediği "Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet" etkinliği Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahı Op. Dr. Kemal Raşa, Uzman Klinik Psikolog Dilşah Özcan ve Areola Türkiye Kurucusu Gülsüm Sözen gibi isimlerin sunumlarıyla anlamlı bir gün yaşandı. Etkinliğin ana sponsorları arasında Soi Cosmetics, Aura Artwork, Bumerang Haberler.com ve Swisscolor yer aldı.

Meme kanseri farkındalığı ayı kapsamında 'Areola Türkiye ile Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet' etkinliği büyük bir başarıyla gerçekleşti

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri olarak bilinir ve her yıl Ekim ayı, meme kanseri farkındalığı ayı olarak kabul edilir. Areola Türkiye'nin "Hayatın Renklerini Yeniden Keşfet" etkinliği de bu farkındalığı artırmak, bilgi paylaşmak ve destek olmak amacıyla gerçekleşti.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANDI

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, etkinlikte yaptığı konuşmada, meme kanserine karşı erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve Türk Kanser Derneği'nin bu alandaki çalışmalarını desteklemek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, meme kanseri ile mücadelede kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

MEME KANSERİ CERRAHİSİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahı Op. Dr. Kemal Raşa, meme kanseri cerrahisi hakkında katılımcılara derinlemesine bilgi vererek, tedavi seçeneklerinin ve ameliyatın önemini anlattı. Op. Dr. Raşa, meme kanseri hastalarının sağlık ekipleriyle işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

HASTALARA PSİKOLOJİK DESTEĞİN HAYATİ ÖNEMİ

Uzman Klinik Psikolog Dilşah Özcan, kanserle mücadele sürecinde psikolojik destek ve rehberliğin ne kadar hayati olduğunu anlattı. Hastaların duygusal ihtiyaçlarını ele almanın, tedavi sürecini olumlu bir şekilde etkileyebileceğini belirtti.

MEME KANSERİ GEÇİREN HASTALARA ÜCRETSİZ DESTEK

Etkinliğin düzenleyicisi Areola Türkiye Kurucusu Gülsüm Sözen, meme kanseri konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtirken, Areola Türkiye'nin meme ucu renklendirme hizmetleriyle meme kanseri geçiren hastalara ücretsiz olarak destek sağladığını vurguladı. Sözen ayrıca, Areola Türkiye'nin gelecekteki projelerinden bahsederek, meme kanseri hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik kararlılıklarını ifade etti.

HABERLER.COM'DAN ÖNEMLİ DESTEK

Sponsorlar arasında yer alan Soi Cosmetics, Aura Artwork, Bumerang Group, Haberler.com ve Swisscolor, etkinliğin başarısına önemli katkılarda bulundu ve meme kanseri farkındalığı ayının etkin bir şekilde kutlanmasına olanak sağladılar.