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Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

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Mason locaları, sosyal medya üzerinden gizemli ritüellerini ve toplantılarını paylaşmaya başladı. Yüzyıllardır İngiliz toplumunun en saygın isimlerini bir arada tutan bu örgütler, genellikle gizlilikle anılırken, artık sosyal medya aracılığıyla kapılarını aralıyorlar.

Ultra gizli örgütün üyeleri özel el sıkışmalarını ve gizemli toplantılarında neler olduğunu açıkladı.

Yüzyıllardır İngiliz toplumunun krallardan devlet adamlarına, yazarlardan kâşiflere kadar en saygın isimlerini bir arada tutan Mason locaları, artık sosyal medya üzerinden kapılarını aralıyor.

Mason localarının gizemli ritüelleri ve gizli toplantılarında gerçekte neler yaptıkları hakkındaki sorular, birçok kişinin en kötü söylentilere inanmasına yol açmıştı. Bu nedenle bazı mason locaları, görkemli merkezlerinin kapalı kapıları ardında neler olduğunu açıklamak için sosyal medyaya yöneldi.

Londra Masonları'nın TikTok hesabında paylaşılan bir videoda, üyelerin ünlü özel el sıkışmasının "gizli, gizemli bir şey" olmadığı, bunun yerine "güven, birlik ve kardeşlik değerlerini" temsil eden "tamamen törensel" bir hareket olduğu belirtiliyor.

Genç Masonlar için kurulan bir kulübün paylaştığı başka bir videoda, örgütün "Dört Temel Erdemi"nin klasik felsefede de bulunan "İtidal, Cesaret, Basiret ve Adalet" olduğu açıklanıyor.

Londra merkezli Connaught Kulübü'nün "medya sekreteri", bir videoda Masonluğun bir din olmadığını, bunun yerine inançla "yan yana" olmak üzere tasarlandığını açıklıyor.

Diğer videolar izleyicileri locaların ve törenlerin içine götürüyor. Bunlardan birinde, Merkez Londra'daki Mason Salonu'nda üyelerin terfi ettiği "yetki devri" süreci gösteriliyor.

Ayrıca birçok "mizah videosu" da var. Bunlardan birinde dans eden bir kadın gösterilerek "Noel Yemeği için sadece birkaç bilet kalmışken, biletinizi aylar önce almış olmanın verdiği his" yazısı görülüyor.

Connaught Kulübü üyelerinin şatafatlı akşam yemeklerine, kayak gezilerine ve coşkulu Noel partilerine katıldıkları görülüyor.

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Para gelen yerler azalmış, yandaş toplamaya çalışıyorlar sanırım.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türkiye de de bolca var Rotary kulübü gibi lions kulübü gibi kulüpler bu işlerin alt yasını bir önceki basamağı...

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