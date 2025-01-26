Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Şanlıurfa'da Siverek ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Taşlıkara Mahallesi'nde oturanlar yağmur duasına çıktı.

YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Sabah saatlerinde mahallede toplanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi, hep birlikte Sahabe Tepesi adı verilen bölgeye gitti.

10 KOYUN KURBAN EDİLDİ

Burada yağmur yağması için hep birlikte dua eden mahalleli daha sonra kurban edilen 10 koyunun etinden pişirilen yemeklerden yedi.

"KURAKLIK İÇİN AİLECE YAĞMUR DUASINA ÇIKTIK"

Mahalleli Sefer Sarıçiçek, yağışların olmamasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Bölgemizde devam eden kuraklık için mahalle sakinleri olarak ailece yağmur duasına çıktık. Kurbanlar kestik ve yağmurun yağması için dua ettik" dedi.