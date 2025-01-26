Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimiz koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler

Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Taşlıkara Mahallesi'nde çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Kurbanlar kesen mahalleli, yağmurun yağması için hep birlikte dua etti.

Şanlıurfa'da Siverek ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Taşlıkara Mahallesi'nde oturanlar yağmur duasına çıktı.

Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı

YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Sabah saatlerinde mahallede toplanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi, hep birlikte Sahabe Tepesi adı verilen bölgeye gitti.

Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı

10 KOYUN KURBAN EDİLDİ

Burada yağmur yağması için hep birlikte dua eden mahalleli daha sonra kurban edilen 10 koyunun etinden pişirilen yemeklerden yedi.

Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı

"KURAKLIK İÇİN AİLECE YAĞMUR DUASINA ÇIKTIK"

Mahalleli Sefer Sarıçiçek, yağışların olmamasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Bölgemizde devam eden kuraklık için mahalle sakinleri olarak ailece yağmur duasına çıktık. Kurbanlar kestik ve yağmurun yağması için dua ettik" dedi.

Kurbanlar kesildi, dualar edildi! Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
img

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
img

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıİrfan Sarol:

Kaçak eletrik kullanmayın ,Allah size yağmur gönderir.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet yeşilbağ:

Ağaç dikin ağaç dikin ağaç dikin ağaç ?????? dikin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Dincer:

Her boku yiyin sonra dua edin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

O Cografyada DEVLET Statusunde Memurluk Yapan Vali-Kaymakam-Belediye-Il Ozel Idare-Vb..Orman Bakanligi veya Sehircilik Bakanligi ??..Kac M.Kareye Kac AGAC Dusuyor veya Bir Kisiye Kac Agac Dusuyor ??? Neden Celladina Asik Milletimiz Sorgulama Ozurlu ?, Neden Gordugu Her Siyasi Firlamalarin G..den Eline Bir Avuc Tuz Alip Kosturuyor ??? Elektrik Parasini Odemez Kul Hakki Yer, Gidip Kula Kulluk Eder, Sorarsan SAYGIDAN Der, Her Turlu Dedikodu,Fitne,Fesatligi Yapar, DINDAR Gozukmek Icin de Rol Kapar..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

YAPAY YAĞMUR BULUTU SATIN ALIN AMMO??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Siz arazi için birbirinizi yiyiyorsunuz tövbemi ettiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi

Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu
Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti

Muayene ücretleri değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.