Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular altında bıraktı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi.
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi.
Kırklareli'nde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.
Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.
Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrası konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.