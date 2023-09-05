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Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor

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Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular altında bıraktı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi.

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

Kırklareli'nde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrası konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı: Turistik kamp alanında 4 kişiden haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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