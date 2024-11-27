Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 ilde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

9 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri, Ordu, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Sivas, Hakkari, Aksaray illeriile Batman'ın Sason ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

ENGELİ OLAN VE HAMİLE PERSONELE İDARİ İZİN

Valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamalarda, eğitim öğretime ara verilen il ve ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.