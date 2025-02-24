Bu defa da kiracı zulmü! Kiracısı evden çıkmadı, huzurevine yerleşti

Hürriyet D. ve Salih D. çifti, 2017'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evini, özel bir firmada çalışan B.A.'ya kiraya verdi. Didim'e yerleşen çift, bu sırada çeşitli rahatsızlar yaşadı. Hürriyet D.'nin, kanser rahatsızlığı nedeniyle rahmi alındı. Yüzde 98 engelli raporu verilen Hürriyet D., tedavisine devam etmek için eşiyle Ankara'ya dönerek kiracısını çıkarmak istedi.

KİRACI 250 BİN LİRA İSTEDİ

Evi boşaltmak istemeyen B.A., iddiaya göre 1 yıllık kira ve taşınma masrafları için 250 bin lira tahliye parası istedi. Çift bunun üzerine 2022 yılında avukatları aracılığıyla Ankara 21'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı. Hürriyet D. oğlunun 1+1 kiralık evine, kendisi gibi hasta olan eşi Salih D. ise evin küçük olması nedeniyle huzurevine yerleşti. Huzurevine yerleştikten 9 ay sonra kiracı B.A., evi tahliye edeceğini ev sahibine bildirdi. Çift, kiracının nisan ayında evi boşaltmaz ise 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokolü imzalaması üzerine tahliye davasını da geri çekti.

'PROTOKOL YAPTIK, NİSAN'DA ÇIKACAK'

Hürriyet D., eşi ile sürekli sağlık sorunları yaşamaları üzerine tedavi için Ankara'ya yerleşmeye karar verdiklerini, ancak kiracısının başta evi tahliye etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hürriyet D., "Eşime kalp yetmezliği ve demans teşhisi konularak Ankara'ya geldik. Kiracı evi boşaltmayınca ben oğlumun yanına yerleştim, ancak oğlumun evinini fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle eşim huzurevine yerleşmek zorunda kaldı. Kiracı ev almadığı takdirde çıkmayacağını söyledi. Tabii çok zorlandık. Ancak şu anda çıkmayı kabul etti. Nisan ayında evi tahliye edeceğini bildirdi. Avukatımız aracılığıyla protokol yaptık. Eğer çıkmazsa 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokol imzaladık. Biz de tahliye davasını geri çektik" diye konuştu.

'ARABULUCUYA BAŞVURULMASINI ÖNERİYORUM'

Avukat Senem Yılmazel, ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında dava sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyerek, "Öncelikle ben mutlaka arabuluculuk yoluna başvurulmasını öneriyorum. Ara buluculuk yoluna başvurulduğunda davalar çok hızlı çözülmektedir. 2 hafta gibi çok kısa sürede davaları çözümleyebiliyoruz. Bu nedenle zorunlu olsun ya da olmasın mutlaka ara buluculuk yoluna başvurulmasını öneriyorum. Eğer arabuluculuk yoluna başvurulmaz ve dava açılırsa deliller çok önemli. Örnek veriyorum ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açıldığında tanıkların bütün bilgileri, tapu kayıtlarının, varsa kira sözleşmesinin örnek veriyorum hastalıksa bununla ilgili raporların her şeyin hazırlanarak dava açıldığı gün mahkemeye sunulması gerekiyor. Ve mümkünse ön inceleme duruşmasında da tanıklar hazır edilerek dinlenmesini öneriyorum. Böylece daha hızlı çıkabilmekte kararlar. Ama deliller eksik sunulursa, mahkeme yazı yazar, müzekkere gönderir, o zaman yargılamalar uzamakta. Bir de maalesef şu anki ekonomi durum nedeniyle kira davalarında bir artış söz konusu ve mahkemelerin de yükü çok fazla. Hem mahkemelerin üzerinden yük almak hem hızlı kararı aldırmak amacıyla tüm bilgi, belge ve delillerin hızla toplanarak mahkemeye sunulmasını öneriyorum" dedi.