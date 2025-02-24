SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi kanlı bitti! Yaralı yoğun bakımda
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Bu defa da kiracı zulmü! Kiracısı evden çıkmadı, huzurevine yerleşti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşarken kanser rahatsızlıkları nedeniyle tedavi için Ankara'ya taşınan ve kiracının evden çıkmaması üzerine tahliye davası açan 65 yaşındaki Hürriyet D. oğlunun 1+1 evine, 80 yaşındaki eşi Salih D. ise huzurevine yerleşti. Çift, kiracılarının nisan ayında evi tahliye edeceğine dair protokolü imzalaması üzerine 2 yılı aşkın süredir devam eden tahliye davasını geri çekti.

Hürriyet D. ve Salih D. çifti, 2017'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evini, özel bir firmada çalışan B.A.'ya kiraya verdi. Didim'e yerleşen çift, bu sırada çeşitli rahatsızlar yaşadı. Hürriyet D.'nin, kanser rahatsızlığı nedeniyle rahmi alındı. Yüzde 98 engelli raporu verilen Hürriyet D., tedavisine devam etmek için eşiyle Ankara'ya dönerek kiracısını çıkarmak istedi.

KİRACI 250 BİN LİRA İSTEDİ

Evi boşaltmak istemeyen B.A., iddiaya göre 1 yıllık kira ve taşınma masrafları için 250 bin lira tahliye parası istedi. Çift bunun üzerine 2022 yılında avukatları aracılığıyla Ankara 21'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı. Hürriyet D. oğlunun 1+1 kiralık evine, kendisi gibi hasta olan eşi Salih D. ise evin küçük olması nedeniyle huzurevine yerleşti. Huzurevine yerleştikten 9 ay sonra kiracı B.A., evi tahliye edeceğini ev sahibine bildirdi. Çift, kiracının nisan ayında evi boşaltmaz ise 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokolü imzalaması üzerine tahliye davasını da geri çekti.

'PROTOKOL YAPTIK, NİSAN'DA ÇIKACAK'

Hürriyet D., eşi ile sürekli sağlık sorunları yaşamaları üzerine tedavi için Ankara'ya yerleşmeye karar verdiklerini, ancak kiracısının başta evi tahliye etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hürriyet D., "Eşime kalp yetmezliği ve demans teşhisi konularak Ankara'ya geldik. Kiracı evi boşaltmayınca ben oğlumun yanına yerleştim, ancak oğlumun evinini fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle eşim huzurevine yerleşmek zorunda kaldı. Kiracı ev almadığı takdirde çıkmayacağını söyledi. Tabii çok zorlandık. Ancak şu anda çıkmayı kabul etti. Nisan ayında evi tahliye edeceğini bildirdi. Avukatımız aracılığıyla protokol yaptık. Eğer çıkmazsa 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokol imzaladık. Biz de tahliye davasını geri çektik" diye konuştu.

Bu defa da kiracı zulmü! Hasta çifti ayırdı, biri huzurevinde kalıyor

'ARABULUCUYA BAŞVURULMASINI ÖNERİYORUM'

Avukat Senem Yılmazel, ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında dava sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyerek, "Öncelikle ben mutlaka arabuluculuk yoluna başvurulmasını öneriyorum. Ara buluculuk yoluna başvurulduğunda davalar çok hızlı çözülmektedir. 2 hafta gibi çok kısa sürede davaları çözümleyebiliyoruz. Bu nedenle zorunlu olsun ya da olmasın mutlaka ara buluculuk yoluna başvurulmasını öneriyorum. Eğer arabuluculuk yoluna başvurulmaz ve dava açılırsa deliller çok önemli. Örnek veriyorum ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açıldığında tanıkların bütün bilgileri, tapu kayıtlarının, varsa kira sözleşmesinin örnek veriyorum hastalıksa bununla ilgili raporların her şeyin hazırlanarak dava açıldığı gün mahkemeye sunulması gerekiyor. Ve mümkünse ön inceleme duruşmasında da tanıklar hazır edilerek dinlenmesini öneriyorum. Böylece daha hızlı çıkabilmekte kararlar. Ama deliller eksik sunulursa, mahkeme yazı yazar, müzekkere gönderir, o zaman yargılamalar uzamakta. Bir de maalesef şu anki ekonomi durum nedeniyle kira davalarında bir artış söz konusu ve mahkemelerin de yükü çok fazla. Hem mahkemelerin üzerinden yük almak hem hızlı kararı aldırmak amacıyla tüm bilgi, belge ve delillerin hızla toplanarak mahkemeye sunulmasını öneriyorum" dedi.

Bu defa da kiracı zulmü! Kiracısı evden çıkmadı, huzurevine yerleşti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
img

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
img

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
img

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, uçaktan üstsüz bir şekilde indi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Zaten hastasın git vur başka türlü hak hukuk zor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.