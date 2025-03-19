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İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kartepe beyaza bürünürken yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kartepe'nin yüksek kesimlerinde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kuzuyayla bölgesini beyaza bürüdü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Beyaz örtü ile kaplanan bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Şiddetini arttıran yağış ekipleri de harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

23 MART'A KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı. Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İşte Kartepe'den o görüntüler;

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
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