İstanbul için peş peşe uyarılar! İzlanda soğuğu geliyor

Kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan soğuk havaların devam edeceği yönünde peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZLANDA SOĞUĞU GELİYOR

AKOM'dan Marmara bölgesi için İzlanda soğuğu uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlı

KARS °C, -1°C Parçalı zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu