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Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

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Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takım kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Senegal basınında yer alan haberlere göre Jakobs, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmamasının ardından Senegal Milli Takımı'nı bırakmayı düşünüyor.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs hakkında Senegal basınından dikkat çeken bir haber geldi.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEYİNCE KARAR ALDI İDDİASI

Senegal'den 2stv'nin haberine göre Ismail Jakobs, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmemesinin ardından milli takım kariyeriyle ilgili karar aldı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Senegal Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

SENEGAL FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 33 karşılaşmada görev aldı. Sol bek oyuncusu bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, 2 asistlik katkı sağladı.

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