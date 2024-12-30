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İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

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Marmara Denizi'nde su üstünden görünmeyen müsilaj tehlikesinin suyun altında nasıl yayıldığı gözler önüne serildi. Deniz analarını hapsedip midyelerin üzerini kaplayan müsilajın su altı hayvanlarını bir örümcek ağı gibi sardığı görüldü.

Gölcük'te Değirmendere sahilinde suyun üstünden görülmeyen tehlikeli gelişmenin suyun altında adım adım yayıldığı görüldü.

MİDYELERİN ÜZERİNİ KAPLADI

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı dikkat çekti.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

BÖLGENİN SİMGESİ ÖLÜYOR

Bölgede yapılan su altı incelemelerinde civarda simgesel canlı olarak kabul edilen denizatlarının olumsuz etkilendiği, kirlilik sebebiyle yaşam savaşı verdiği görüldü.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

FANTASTİK FİLMLERİ ARATMADI

Su altı hayvanlarını bir örümcek ağı gibi saran müsilajın ortaya çıkardığı görüntüler fantastik filmleri aratmadı.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

İHBARLAR ÇOĞALDI

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında geçtiğimiz hafta toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Marmara Denizi'nden aldıkları müsilaj ihbarları olduğunu belirterek şunları söyledi; "Son günlerde Marmara Denizi'nin genelinde deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşmasına dair, bilim insanları ve balıkçılar tarafından Bakanlığa ihbarlar gelmektedir.

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

Hızlı bir şekilde aksiyon almak gerektiğinden siz Bilim Kurulu üyelerimizle konuyu değerlendirmek üzere bir aradayız. Bugüne kadar yapılması gereken ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yapılmadığı, gelinen süreçte ileri arıtmaya dönüşüm oranı bugüne kadar sınırda kaldığı ve Marmara Denizi'ne deşarj edilen azot-fosfor kirlilik yükünde çok sınırlı azalma sağlandığı görülmektedir."

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi

İstanbul'a yaklaşan büyük tehlike suyun altında böyle görüntülendi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
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Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Dik :

İzmit/Kocaeli belediyesi Marmara'yı temizleyip, sanayi tesislerini denetliyor. Ama İstanbul büyükşehirin sesi çıkmıyor. Aynı denizi sadece Kocaeli temizleyemez. İstanbul'un 2 adet ileri biyolojik arıtmaya ihtiyacı varken, belediyenin kendisi zaten arıtma tesislerini yarı zamanlı çalıştırıyor...

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Haber YorumlarıTahir Balkan:

musilajlar yakında ekoyu alkışlar o zaman

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Her şey güzel olacak derken sayın İmamoğlu bunu mu kastetti. Başkanlığı becemiyorsan bırak..İşi bilen gelsin.

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Keko yarın yine çamura yatar devlet yine temizler

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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Neremiz düzgün tabiatı basbayağı inadına yok etmeğe çalışıyoruz yedisinden yetmişine bilgisiz eğitimsiz bir halk yetiştiriyoruz ormanlar yeraltı sular denizler akarsular ve hava bizleri ilgilendirmiyor her geçen gün daha fazlasıyla kirletiyoruz maalesef

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

her şeyi bitiriyoruz kendimizde dahil ne orman kaldı ne su kaldı nede deniz kaldı bu kadar vurdum duymaz olunmaz on paralık insanlar yüz liralık konuşuyor altı boş

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