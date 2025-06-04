Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'in yaşayan eski hemşire Desiree Hill , sağlık sektöründeki işini bırakıp beklenmedik bir kariyer yoluna girdi. Yeni mesleğinde Desiree Hill yılda 440 bin dolardan fazla kazanıyor.

Hill eskiden Georgia'nın Duluth şehrindeki Northside Hospital Duluth'ta onkoloji hemşiresi olarak çalışıyordu ve yılda yaklaşık 40 bin dolar kazanıyordu.

Kendini sıkışmış ve mutsuz hisseden Hill, hemşirelik mesleğini bırakıp yan hobisini takip etme kararı aldı.

2019'dan beri Hill, herhangi bir profesyonel deneyimi olmadan arabaları tamir ediyordu. YouTube'u araç olarak kullanıp, sosyal medya platformundaki içerik üreticilerinden araba tamir etmeyi öğrendi.

10 yaşındaki kızı ve oğlu, Hill'in bu değişiklik kararının aktif bir parçasıydı.

"Birlikte öğrendik" diyor Hill. "Sadece evde bir ailem yok, burada (çalışanlarımla) bir ailem ve müşterilerimle bir ailem var."

Şimdi Georgia'nın Conyers şehrinde Crown's Corner Mechanic adlı bir oto tamirhanesi işletiyor ve geçen yıl yaklaşık 440 bin dolar kazandı.

Tamirci, tamirhanesinin genellikle aynı anda yaklaşık 40 arabayla çalıştığını - aylık 175-200 araba arası - söylüyor.

"Tüm değişimleri yapıyoruz - fren balata, motor değişimi, motor yenileme, şanzıman değişimi, klasik arabalar" dedi. "İstediğiniz her şeyi yapabiliriz."

Crown's Corner Mechanic'teki hizmetler, müşterinin ne yaptırmak istediğine bağlı olarak 125 dolardan 10 bin dolara kadar değişiyor.

İşletme için Hill beş kişi daha çalıştırırken kendisi telefon görüşmelerinin, e-postaların, faturalandırmanın ve görev dağılımının büyük kısmını üstleniyor.

Sağlıktan otomotiv sektörüne geçişin mantıklı geldiğini söyledi.

"Herkesin ulaşıma ihtiyacı var. Bu ne olursa olsun hiç durmayacak. Ve çok az parayla başlayıp potansiyel olarak çok kar yapabileceğim bir şey olduğunu biliyordum" dedi Hill.

"Para kazanmanın en hızlı yoluydu."

İş lisansı, araçlar, pazarlama ve faturalandırma yazılımı için birkaç bin dolar harcadıktan sonra Hill ellerini kirletmeye hazırdı.

Başardığı her şeyin hatırası olarak yolculuğunu belgeledi, ancak bu süreçte sosyal medyada sağlam bir takipçi kitlesi de kazandı.

Bu hikaye, cesur kararların ve öğrenme isteğinin nasıl büyük başarılara yol açabileceğinin güzel bir örneği.