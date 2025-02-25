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Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
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Hacı Sabancı'nın Uzay isimli bir oğlu olduğu ortaya çıkmasının ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davası sonuçlandı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı-Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı'nın, 2 Şubat 2021'de dünyaya gelen bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Uzay isimli küçük çocuğa ait DNA örnekleri ile Hacı Sabancı'dan alınan örnekler eşleşirken; Adli Tıp Kurumu raporuyla Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu belirlenmişti.

SON DURUŞMA GÖRÜLDÜ

DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması bugün İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme kararını verdi

"DNA RAPORU GÜVENİLİR DEĞİL" SAVUNMASI

Hacı Sabancı'nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi. Oda TV'nin aktardığına göre; İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme kararını verdi

Hacı Sabancı, olayın patlak vermesi sonrası eşi ve kızlarıyla çekildiği bir kareyi kırmızı kalp emojisi eşlinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme kararını verdi

Bir süre sonra Nazlı Sabancı'dan da paylaşım gelmişti. Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile çekildikleri bir kareyi kalp emojisi ile paylaşarak "Sorun yok" mesajı vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

yüzde 99,90 eşleşme net değildir demiş avukatı ne olmasını bekliyorsun adamın oğlu işte neyi inkar ediyor olabilir hata yapmış olabilir önemli olan oğluna sahip çıkması

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Kadın voleyi sağlam vurdu

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Haber YorumlarıMGk:

Şeyine sahip çıkmayı bilemedin bari çocuğuna sahip çık

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Haber YorumlarıMapo 77:

haci basan

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Talih kuşu iniş yaptı

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Haber YorumlarıASar Gnc:

istesende istemesende o cocugu kabul ettirirler iste böyle sana. ya uckuruna sahip olacaktin yada sonrasina adam gibi katlancan.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hiç kimseye hiç bir şey vermek zorunda değil. Hele hele bence bu zamana kadar olayı damlacığı için kadına ceza bile verilmeli. Oğluna sahip çıkacaktır sanırım. Işte hatalar insanlara nelere mal oluyor. Sonra da gelip karşılarına dikiliyor. Herkes ayak oyunları peşinde. Yapmayacaktı. Yaptı ise çekecek. Ama bu zamana kadar saklayan da çekmeli. Ne günlere kaldık. Red ederse ne olacak. Hapse mi atacaksınız?

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

HACI POMPACI :) Esmer iyiymiş kral devam etseydin bir süre daha.

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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

para insanı ne kadar genişletiyor

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Haber Yorumlarıİlkay Yurduseven:

Olan yine çocuga oluyor kim oldugu önemlimi ileride çok sıkıntılar yaşıyacak sahip çıkmazsa azda merhamet işi bu işler??

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